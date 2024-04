Zielone Innowacje w Sosnowcu. Konkurs dla uczniów

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami serdecznie zapraszają uczniów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w II edycji konkursu „Zielone Innowacje dla Szkół”.

Konkurs dla uczniów sosnowieckich szkół

Konkurs ma na celu zaktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także rozwijanie kreatywności i wspieranie zielonych innowacji.

Dla drużyn, które przygotują najlepszy projekt dla swojej szkoły, organizatorzy przewidzieli jednorazowy grant w wysokości do 15 tys. złotych na jego realizację, nagrody dodatkowe o wartości do 3 i do 2 tysięcy złotych oraz certyfikaty uczestnictwa w konkursie!

22 marca w sali edukacyjnej sosnowieckiego Egzotarium odbędą się warsztaty prototypowania idei. Zgłoś udział swojej drużyny do 20 marca i za udział w warsztatach otrzymaj dodatkowy punkt.

Zgłoszenie wyślij na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl w tytule wpisz „Zielone Innowacje”, w treści maila podaj: nazwę drużyny, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna drużyny, numer szkoły i liczbę osób, która weźmie udział w warsztatach.

Liczba miejsc ograniczona.

W czasie spotkania drużyny będą miały okazję rozwinąć swoje pomysły pod okiem specjalistów, ale również udoskonalić gotowe projekty, aby zwiększyć szansę na ich zwycięstwo. Od 22 marca do 22 kwietnia 2024 r. drużyny będą miały czas na przygotowanie i złożenie projektów oraz dopełnienie wszelkich formalności. Przed przystąpieniem do konkursu, koniecznie zapoznaj się z treścią regulaminu.

Więcej informacji: