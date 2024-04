Koniec kwietnia tuż-tuż, warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o 800 plus

Rodzice i opiekunowie mają kilka dni na złożenie wniosku 800 plus do ZUS, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego. Co to oznacza? Osoby, które chcą mieć wypłacone pieniądze na koncie w czerwcu, czyli bez tzw. pustego miesiąca, wniosek o 800 plus muszą złożyć do 30 kwietnia. Formularze składane są elektroniczne, dlatego można je wysyłać także po godzinach pracy ZUS i w weekendy.

Złóż wniosek, jeśli chcesz zachować ciągłość

Już od 1 lutego rodzice i opiekunowie składają wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Chętnych na

dodatkowe świadczenie nie brakuje. Rodzice z województwa śląskiego do 25 kwietnia złożyli 376 tys. takich

wniosków, w całym kraju 3,3 mln. Wypłata świadczeń na nowy okres rozpocznie od czerwca, ale już teraz

większość złożonych wniosków jest załatwiona.

- Ci, którzy jeszcze wniosku o 800 plus nie złożyli warto, aby się pospieszyli. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic poprawny i kompletny wniosek złoży do 30 kwietnia, to ma zagwarantowaną wypłatę w czerwcu, czyli w pierwszym miesiącu nowego okresu świadczeniowego. A to oznacza, że nie będzie miał żadnej przerwy w wypłacie 800 zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co jeśli wyślesz wniosek później?

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli

wpłynie w czerwcu - do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30

czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS

wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku.

-Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – dodaje rzeczniczka.

Sprawę możesz załatwić online

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł

miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 400 zł. Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie

elektronicznie. Można go wysłać przez aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną, za pośrednictwem

Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czy portalu Emp@tia. Rodzice przy składaniu wniosków 800 plus najczęściej korzystają z bankowości elektronicznej, drugim kanałem, za pośrednictwem którego wpływa duża liczba wniosków, to PUE ZUS, a następnie aplikacja mZUS. Najmniej składanych wniosków jest przez portal Emp@tia.