"Uczymy się chodzić dla Ali 2". Wydarzenie charytatywne w Sosnowcu

Wydarzenie charytatywne "Uczymy się chodzić dla Ali 2" to druga edycja akcji mobilizującej do aktywności fizycznej i dbania o swoje zdrowie. Hasło przewodnie imprezy to „DobrzeJestChodzić”, a inspiracją dla organizatorów jest kilkuletnia Alicja, dziewczynka, która dobrze wie, że sprawność nie jest gwarantowana każdemu i trzeba się ruszać, aby żyć w zdrowiu.

Akcja charytatywna "Uczymy się chodzić dla Ali 2"

Alicja urodziła się z wadami nóżki, przeszła do tej pory kilka operacji, dzięki czemu uniknęła amputacji i może poruszać się samodzielnie na ortoprotezie. W czasie wydarzenia będzie można wspomóc Alicję w dalszym leczeniu i wrzucić do puszki darowiznę (organizatorem zbiórki publicznej jest Fundacja Blisko Ciebie z Sosnowca).

Podczas wydarzenia odbędzie się charytatywny bieg i marsz Nordic Walking wokół Stawików w Sosnowcu. Dla uczestników przygotowano niespodzianki. W tle biegu i marszu będą odbywać się aktywności sportowe i pokazy artystyczne takie jak lekcja capoeira, maraton zumby, pokazy szermierki i floretu, pokazy taneczne, akrobatyka na kole i inne. Będzie można również skosztować domowych wypieków. A na zakończenie o godzinie 14.00 wystąpi Filip Robak (finalista “Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023, uczestnik „The Voice Kids TVP”).