Błękitny Marsz przejdzie ulicami Sosnowca

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu serdecznie zaprasza 16 kwietnia 2024 r. do udziału w Błękitnym Marszu na rzecz dzieci w spektrum autyzmu zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

Błękitny Marsz w Sosnowcu

Celem tego szlachetnego wydarzenia jest solidarność z osobami w spektrum autyzmu. Marsz rozpocznie się o godzinie 10:30 sprzed budynku szkoły przy ulicy Legionów 21, a zakończy w starej części Parku Sieleckiego przy Zespole Szkół Muzycznych. Tegorocznym gościem honorowym imprezy jest aktor filmowy i teatralny Paweł Burczyk, ambasador kampanii społecznej “Oswoić autyzm”. Aktor pojawi się w towarzystwie córki Wiktorii, której prawdziwe życie ukaże wkrótce film “Zobaczyć Lili- autystyczna, autentyczna historia”.

Na scenie w Parku Sieleckim wystąpią utalentowani absolwenci szkoły: Julia Mika – laureatka wielu konkursów wokalnych, uczestniczka programu The Voice Kids oraz Łukasz Samburski – muzyk, DJ, wokalista zespołu L4, uczestnik programu The Voice of Poland. Organizatorzy przypominają, że można zabrać ze sobą balony oraz transparenty z nazwą szkół. Akceptujmy osoby w spektrum autyzmu i edukujmy innych w tym temacie.