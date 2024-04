Koleje Śląskie ruszają z rezerwacją miejsc dla rowerów

27 kwietnia rusza obowiązkowy system rezerwacji przewozu rowerów w pociągach Kolei Śląskich. Takie rozwiązanie zwiększy komfort wszystkich pasażerów i pozwoli uniknąć sytuacji, w której podróżny nie znajdzie miejsca na swój rower pomimo posiadania biletu na jego przewóz.

Na tory województwa śląskiego (i nie tylko) codziennie wyjeżdża ponad 460 pociągów Kolei Śląskich. Każdy ze składów posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 oznaczonych miejsc przygotowanych dla rowerzystów.

Pewny przewóz roweru

Do tej pory posiadanie biletu na przewóz roweru nie gwarantowało przejazdu z jednośladem.

– W szczycie sezonu rowerowego zdarzały się sytuacje, w których kierownik pociągu ze względów bezpieczeństwa musiał odmówić wejścia do pojazdu z rowerem. Dzięki obowiązkowej rezerwacji miejsc na podstawie biletu jednorazowego takie sytuacje nie będą mieć miejsca – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Na rowerową wycieczkę do Wisły i do Zakopanego

Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć w najbardziej malownicze miejscowości turystyczne, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów Koleje Śląskie od 27 kwietnia uruchomią kolejne połączenia do Wisły z Rybnika i Katowic. Dodatkowe składy będą kursować w dni wolne od 27 kwietnia oraz 2 i 31 maja do końca obowiązywania wiosennej korekty rozkładu jazdy, czyli do 8 czerwca 2024 roku.

– Pracujemy także nad uruchomieniem VeloCugu na linii Katowice – Wisła Głębce. To pociąg ze specjalną strefą rowerową, na którego pokładzie znajdzie się aż 36 miejsc na rowery – zapowiada rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Miłośnicy dwóch kółek będą mogli także skorzystać z bezpośredniego połączenia z Katowic do Zakopanego.

– Sprinter Ornak będzie kursował w czasie czekających nas długich weekendów – od 1 do 5 maja i od 30 maja do 2 czerwca. Pociąg będzie wyjeżdżał z dworca w Katowicach o godz. 6:14, aby dotrzeć na stację docelową o godz. 10:22. W relacji powrotnej wyjazd z Zakopanego zaplanowano na godz. 16:33. Na dworzec w Katowicach Sprinter Ornak wjedzie o godz. 20:57 – mówi rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Warto zarezerwować wcześniej

Pomimo większej liczby pociągów do najpopularniejszych turystycznych miejscowości, warto skorzystać z możliwości 14-dniowej przedsprzedaży i bilet z gwarancją przewozu roweru kupić wcześniej. Jednorazowy bilet na przewóz jednośladu z gwarancją miejsca w cenie 8,40 zł będzie można kupić przez aplikację, na stronie internetowej kolejeslaskie.pl i w kasach biletowych (szczegółowy regulamin przewozu rowerów dostępny jest na stronie Kolei Śląskich w zakładce “Dla podróżnych”).

Koleje Śląskie przygotowały również dla rowerzystów ofertę sieciowego miesięcznego biletu w cenie 84,90 zł.

– Podróżny posiadający taki bilet powinien zgłosić chęć przewozu roweru drużynie konduktorskiej. W miarę możliwości, nawet w przypadku braku miejsc na rower, kierownik pociągu wskaże miejsce umożliwiające bezpieczny przewóz jednośladu – mówi Bartłomiej Wnuk, dodając, że w wakacje regionalny przewoźnik sprzedawał dotychczas nawet 300 takich biletów.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.