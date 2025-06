Śląsk pełen wydarzeń! Co robić w regionie 6–12 czerwca? Sprawdź nasze propozycje

Zbliża się weekend i tydzień pełen atrakcji! Od 6 do 12 czerwca w naszym regionie nie zabraknie ciekawych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Na scenach zagoszczą znane kabarety, popularni artyści muzyczni, a także wyjątkowe spektakle teatralne. Dla miłośników rodzinnych atrakcji również znajdzie się coś interesującego. Sprawdź nasze zestawienie i zaplanuj swój czas!

Bytom

Koncert: "3 Bardów"

Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na 4 odsłonę cyklu „3 Bardów”. Wydarzenie będzie miało miejsce w pierwszym dniu XXXIV Festiwalu Piosenki poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”. W Polsce bardowską formułę kontynuuje wielu artystów przemierzających kraj wzdłuż i wszerz z gitarą na plecach i dających koncerty w klubach, galeriach czy nawet na leśnych polanach. Wiadomo też, że od ponad trzydziestu lat, raz w roku niektórzy bardowie pojawiają się w Bytomiu, by wziąć udział w Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”.

Tradycyjnie gospodarzem koncertu i jednym z trzech bardów będzie związany przez całe życie z „nurtem bardowskim”, pomysłodawca i organizator „Kwiatów” – Wiesław Ciecieręga.

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Spektakl "Spod latarni"

Pan kazał się wszystkim łączyć w pary. Zwierzęta zrozumiały to od razu i przystąpiły do działania, a ludzie? Ci stworzyli społeczeństwo i spieprzyli cały boski plan.

Idea dość jasna, choć częściowo wyrażona niewyszukaną odmianą języka jednej z osób dramatu Spod latarni, dramatu, który nie wiadomo, gdzie by się miał rozegrać i nie wiadomo kiedy. Może więc dawno jest już nieaktualny, a może lada moment rozegra się jego kolejna odsłona.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Hania Derej SOLO – koncert

Hania Derej (20-letnia pianistka, kompozytorka i dyrygentka) powraca na gliwicką scenę, tym razem w nowej, elektronicznej (synth-ambient-neoclassical) odsłonie!

Studentka dyrygentury symfonicznej na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kompozycji i aranżacji jazzowej w Conservatorium van Amsterdam. Tworzy muzykę w różnych stylach, w tym z gatunku muzyki jazzowej, ilustracyjnej, kameralnej, czy też elektronicznej.

Na swoim koncie Hania ma kilka płyt w różnych stylach (solo piano, orkiestra kameralna), w tym ostatni album jazzowy Evacuation nagrany z zespołem Hania Derej Quintet w studiu Radia Katowice i wydany przez holenderski label ZenneZ Records. Wydawnictwo ujrzało światło dzienne latem zeszłego roku.

Teraz czas na zupełnie nową odsłonę twórczości artystki, która pokazała się już światu jako wybitna pianistka, zgarniając szereg nagród.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Ruda Śląska

ALICJA W KRAINIE CZARÓW - musical Śląskiej Sceny Młodych

To druga produkcja Śląskiej Sceny Młodych. Alicja powraca do magicznej krainy po dość długiej nieobecności, a jej oczom ukazuje się świat pełen zniszczeń. Królowa Kier wydała rozkaz o zrównaniu z ziemią całego zaczarowanego świata. Czy został jeszcze czas, żeby uratować Krainę Czarów? Alicja rozpoczyna wędrówkę po zgliszczach dawnego miejsca, szuka przyjaciół, by mogli stawić czoła złej królowej. Czy uda jej się jednak przekonać charakternych znajomych, by pomogli jej w realizacji planu? A może dla nich jest to już zakończony rozdział? Tajemnicza historia ubrana w muzyczne brzmienia, będzie z pewnością idealną propozycją dla całych rodzin.

Godz. 10:00, 17:30

Bytom

Koncert: Raz, Dwa, Trzy... dzieści pięć okrążeń wokół słońca

7 czerwca 2025 r. w Bytomiu wystąpi zespół Raz, Dwa, Trzy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich zespołów zagra w Bytomskim Centrum Kultury z okazji jubileuszu 35-lecia.

Jubileuszowymi koncertami – bez wielkich fet, akademii i transmisji, zespół pragnie uczcić wieloletnią przyjaźń ze swoją publicznością i wyrazić wdzięczność za to, że wiernie mu od lat towarzyszy.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Lotny Festiwal Piwa

Lotny Festiwal Piwa to znane cykliczne wydarzenie, które odbywa się w wielu miastach w Polsce już od 2017 roku! Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja browarów rzemieślniczych. Skosztuj szerokiej gamy piw i dowiedz się więcej o ich produkcji i historii!

Na uczestników czekać będzie ogromny wybór foodtrucków, koncerty zdolnych zespołów muzycznych z regionu oraz wiele ciekawych i angażujących atrakcji!

Impreza odbywa się w plenerze i jest otwarta dla wszystkich! Event jest skierowany nie tylko do pasjonatów, lecz także do tych, którzy pragną poszerzyć horyzonty i mają ochotę aktywnie spędzić weekend na świeżym powietrzu!

Godz. 15:00, Plac A przy PreZero Arenie Gliwice

Sosnowiec

Spektakl "Pomoc domowa"

Nadia, niezastąpiona pomoc domowa, rozpoczyna pracę u małżeństwa Olgi i Norberta. Szybko się jednak okazuje, że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka nad domem, bo małżeństwo pilnie potrzebuje urozmaicenia od codziennej rutynyąŚ Co robią? To, co kusi wszystkich w takich sytuacjach – każde z nich potajemnie rozpoczyna namiętny romans. Misją Nadii jest utrzymać w sekrecie ich gorące przygody – misją o tyle trudną do wykonania, że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie jest niemożliwe dla zaprawionej w bojach pomocy domowej! Za sprzymierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty dowcip iąŚ pełny barek u swoich pracodawców. Czy jej się uda?

Godz. 18:00, Teatr Zagłębia

Bytom

Recital kabaretowy Artura Andrusa z zespołem

Podczas recitalu usłyszymy znane, lubiane, wciąż przez publiczność oczekiwane utwory, będące już niekwestionowanymi przebojami piosenki kabaretowej. Pojawią się także nowe, pochodzące z ostatniego Albumu pt. „Sokratesa 18”. O podróżach – dalekich i bliskich. O miejscach. Takich, w których autor był i takich, w których go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach. Własnych i cudzych. Przeżytych, zauważonych, zasłyszanych i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie. Piosenki będą przeplatane wierszami, humorystycznymi komentarzami, anegdotami, zawsze na najwyższym poziomie – o czym chyba nikogo, kto zetknął się z tym artystą, nie trzeba przekonywać.

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Grupa MoCarta - Ale Kino! Czyli muzyka filmowa wg Grupy MoCarta

Kinematografia jest dziś najpopularniejszą ze sztuk, a muzyka filmowa kontynuuje tradycje muzyki klasycznej. Piękne melodie, wykonywane przez orkiestry symfoniczne, komponowane są przez twórców, którzy talent odziedziczyli po Bachu, Mozarcie i Chopinie.

Niezastąpiona Grupa MoCarta postanowiła poświęcić swój nowy program muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Najbardziej rozpoznawalny kwartet w Polsce zaprezentuje jedyny w swoim rodzaju występ – zarówno osobom, które świat kina znają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. „ALE KINO!” to żartobliwe spojrzenie na ponadczasowe przeboje muzyki filmowej, spotkania z Charliem Chaplinem, Woodym Allenem, Tomem Hanksem i aktorem, który jest największym przegranym światowego kinaąŚ

W programie „ALE KINO!” pojawią się niskobudżetowe efekty specjalne na miarę hollywoodzkich superprodukcji, opowieść o historii filmu, tańczący Lord Vader i dużo wspaniałej muzyki, okraszonej mistrzowskim poczuciem humoru Grupy MoCarta – Pawła Kowaluka, Bolesława Błaszczyka, Michała Sikorskiego oraz Filipa Jaślara.

Godz. 16:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Katowice

Komedia teatralna „Nerwica natręctw”

Lekka opowieść o skomplikowanych osobowościach w reżyserii Artura Barcisia. „Nerwica natręctw” to spektakl o tym, co może się wydarzyć, kiedy pacjenci gabinetu psychiatrycznego zaczną leczyć się nawzajem.

Godz. 15:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Spektakl "Kłopoty smoka"

Dawno, dawno temu w środku lasu, na wielkiej polanie, wśród niebieskich kwiatów żył sobie samotny, niebieski smok, który... marzył. Marzył o spotkaniu drugiego niebieskiego smoka, zorganizowaniu meczu piłki nożnej i... wielu innych, smoczych marzeniach.

Czy uda mu się je spełnić ? Czy los smoka się odmieni? Czy smok upora się ze swoimi kłopotami? Kogo napotka na swojej drodze i jakie przygody przeżyje?

Możemy się o tym przekonać, oglądając najnowszą propozycję zespołu teatralnego Jadesta, który zaprasza młodych widzów do przeżycia smoczej przygody inspirowanej książką Beaty Krupskiej „Sceny z życia Smoków”.

Godz. 16:00, Dom Kultury Bielszowice

Zabrze

Igor Kwiatkowski – w programie „Introwertyk”

Najnowszy program człowieka orkiestry, od którego dowiemy się, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym! Igor jak zawsze zachwyca oryginalnym humorem i niezwykle celnym ujęciem absurdów, z którymi spotykamy się w życiu na co dzień.

Igor Kwiatkowski jest znany z tego, że nie unika trudnych czy absurdalnych tematów. Nie inaczej jest tym razem. W nowym programie Igor wyjaśni między innymi, dlaczego nie warto podróżować, opowie, co sądzi o bigosie w kinie, i podzieli się radami na temat podrywania małych myszek, misiów i kaczek. Program „Introwertyk” jest doskonałą okazją, by zobaczyć, jak artysta bawi się z codziennymi sytuacjami i nietypowymi przemyśleniami.

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Marcin Daniec "ONE MAN SHOW"

Znany i uwielbiany krakowski artysta kabaretowy zaprasza na wyjątkowy występ! Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu, doskonałej zabawy i niesamowitego kontaktu z publicznością.

Od lat Marcin Daniec święci triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Jego fenomen polega na znakomitym kontakcie z publicznością – reakcje z widownią stają się częścią programu, co sprawia, że każdy występ jest niepowtarzalny. Artysta porusza tematy z życia codziennego, które są bliskie każdemu z nas, unikając przy tym odniesień do polityki. Nie boi się również wprowadzać do swoich programów elementów muzycznych, co dodaje im wyjątkowego charakteru.

Przekonaj się, dlaczego Marcin Daniec zdobył tak ogromną sympatię publiczności oraz liczne nagrody, w tym tytuł „Satyryka Wszech Czasów” przyznany przez czytelników „Tele Tygodnia”.

Nie przegap okazji i przyjdź na niezapomniany wieczór z jednym z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu!

Godz. 19:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Ze sztuką mi do twarzy

W radości, dobroci, beztroskiej lekkości... „Och życie, kocham Cię nad życie”. Wiersze i piosenki o pozytywnych aspektach wartości w życiu. Prowadzenie i reżyseria: Nina Siwy

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

MAGICZNE CZWARTKI W SCENIE POD SCHODAMI: Numerologia i wróżenie z Kart Anielskich

SCENA POD SCHODAMI po raz kolejny wypełni się magią i pozytywną energią. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z wróżką Izabelą. Jeśli jesteście ciekawi, co czeka was w przyszłości? A może macie jakieś pytania dotyczące swoich planów zawodowych lub spraw uczuciowych? Warto wziąć udział w spotkaniu z wróżką Izabelą.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Spektakl muzyczny "Zbrodnia i kara"

Akcja rozgrywa się współcześnie na Załężu w Katowicach. Bohaterem jest Rodion Raskolnikow, były student prawa. Rodion mieszka w starej kamienicy w małym pokoju na poddaszu. Nie pracuje, żyjąc z pieniędzy przysyłanych przez siostry. Buntuje się przeciw porządkowi świata. Ma poczucie, że bogaci dorabiają się w nieuczciwy sposób wykorzystując innych, słabszych od siebie. Postanawia zmienić ten stan rzeczy. Obiektem jego nienawiści staje się lichwiarka, która pożycza pieniądze na wysoki procent i bezwzględnie egzekwuje długi. Rodion próbuje wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę...

Zobaczymy klasyczną powieść w nowej odsłonie i poszukamy wspólnie odpowiedzi na ważne pytania: czy szlachetny cel uświęca środki?, czy wybitnej jednostce wolno więcej?, czy w pewnych okolicznościach mamy prawo zabić drugiego człowieka?

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Wieczór Komedii Improwizowanej

Niepowtarzalne SHOW komediowe składające się z kilkunastu gier, scen, skeczy i piosenek, tworzonych NA ŻYWO w oparciu o sugestie publiczności!

To właśnie Ty, będziesz mógł zdecydować o postaciach, miejscach akcji, tematyce i losach bohaterów, stając się współreżyserem tego nieszablonowego wydarzenia. Każdy występ to jednocześnie premiera i ostatni spektakl – nic nie powtórzy się dwa razy!

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120