Wyczekiwane letnie nowości w kinach Helios

Widzowie kin Helios mogą liczyć na solidną dawkę filmowych premier – także w czasie wakacji. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach pojawią się między innymi film katastroficzny „Twisters” oraz animacja „Był sobie kot”. Fani uniwersum Marvela mogą wybrać się na przedpremierowe seanse niezwykle wyczekiwanego tytułu „Deadpool & Wolverine”. Ponadto w repertuarze znajdą się kinowe przeboje i stałe cykle tematyczne.

Twisters

„Twisters” to najświeższa kinowa premiera, która nawiązuje do popularnego w latach 90. filmu o podobnym tytule. Kate Cooper to była łowczyni burz, obecnie badaczka pracująca w bezpiecznym biurze w Nowym Jorku. Na prośbę przyjaciela znów trafia na otwarte równiny, gdzie odżywa jej trauma z przeszłości. Ponadto spotyka tam Tylera Owensa, słynącego z brawurowego nagrywania tornad i zamieszczania filmów do sieci. Choć Kate nie pochwala jego metod, w obliczu śmiertelnego zagrożenia musi zacząć działać razem z bohaterem... W główne role wcielają się Daisy Edgar-Jones i Glen Powell.

Był sobie kot

Najnowszą propozycją najmłodszych widzów jest natomiast pozytywna animacja „Był sobie kot”. Rozpieszczony, samolubny kocur wiedzie lekkomyślne życie, nie doceniając troski i miłości, jaką otacza go jego opiekunka. Pewnego dnia na skutek wariackiego wybryku traci ostatnie, dziewiąte życie, jednak dostaje kolejną szansę, a właściwieąŚ dziesięć szans! Kot w każdym kolejnym wcieleniu stanie się innym zwierzęciem, co będzie dla niego nie tylko pełną humoru przygodą, lecz przede wszystkim lekcją wdzięczności i przyjaźni.

Deadpool & Wolverine

W czwartek, 25 lipca, w repertuarze przedpremierowo zagości jedna z najbardziej emocjonujących produkcji nadchodzących miesięcy – „Deadpool & Wolverine”. Uwielbiani superbohaterowie z uniwersum Marvela ponownie znajdą się na wielkich ekranach, a do swoich ról powrócą Ryan Reynolds i Hugh Jackman. Fabuła ukazuje Wade’a Wilsona, wiodącego spokojne życie, w przeciwieństwie do swojego alter ego – Deadpoola. Organizacja TVA wciąga go jednak do nowej misji. Wilson niechętnie przyjmuje wyzwanie, a dołącza do niego sceptyczny Wolverine...

Zabierz mnie na Księżyc

Ponadto kinomani mogą zapoznać się z gorącymi nowościami ostatnich tygodni. „Zabierz mnie na Księżyc” to komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, której akcja rozgrywa się na tle historycznego lądowania NASA na Srebrnym Globie. Scarlett Johansson wciela się w Kelly Jones – specjalistkę od marketingu, która ma poprawić wizerunek organizacji. W tym celu proponuje sfilmowanie zapasowej wersji lądowania na Księżycu. Jej pomysłom sprzeciwia się Cole Davis, dyrektor projektu – w tej roli Channing Tatum. Relacja między nimi wychodzi jednak poza kwestie zawodowe.

W głowie się nie mieści 2

Kina Helios zapraszają widzów w każdym wieku na przebojowe animacje, takie jak „W głowie się nie mieści 2”. Główna bohaterka, Riley, kończy już trzynaście lat, a w jej głowie ścierają się przeciwstawne emocje. Do grona dotychczas znanych postaci – Radości, Smutku, Złości, Strachu i Odrazy – dołączają nowe, takie jak Obawa i Wstyd.

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Innym popularnym filmem animowanym jest kontynuacja uwielbianych „Minionków”, czyli „Gru i Minionki: Pod przykrywką”. Nowość z serii ukazuje nowego złoczyńcę – Maxime’a Le Łotra, który rywalizował z Gru w czasach szkolnych. Postać trafia do więzienia, jednak szybko stamtąd ucieka, a tytułowy bohater i jego bliscy są narażeni na zemstę.

Anime w Helios

Helios regularnie pokazuje na swoich ekranach najpopularniejsze anime wprost z Japonii. Od piątku, 19 lipca, fani tego gatunku mogą wybrać się na pełnometrażowy film „Blue Lock The Movie – Episode Nagi”. Tytuł opowiada o sekretnym projekcie, który ma wykształcić nowe pokolenie japońskich piłkarzy – w przyszłości mają oni sięgnąć po mistrzostwo świata dla swojego kraju.

Kino Konesera

Co poniedziałek w wybranych multipleksach Helios odbywają się seanse z cyklu Kino Konesera. 22 lipca widzowie będą mogli zapoznać się z poruszającym włoskim komediodramatem „Jutro będzie nasze”. Delia całymi dniami walczy o finansowy byt rodziny, za co brutalny mąż odpłaca się jej jedynie przemocą. Kobieta szuka sposobu, by odmienić własny los i przyszłość swojej córki.

Kultura Dostępna

W czwartek, 25 lipca, w ramach cyklu Kultura Dostępna zostanie wyświetlone najnowsze dzieło Jana Jakuba Kolskiego, „Wariaci”. Główni bohaterowie po wyjściu z więzienia pragną wieść spokojne życie na łonie natury. Na ich drodze stają jednak poważna choroba i wysokie koszty leczenia...

