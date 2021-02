W mieszkaniu miał ponad 1500 porcji amfetaminy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 26-latka, który w zajmowanym przez siebie mieszkaniu miał ponad 1500 porcji amfetaminy i 21 sztuk tabletek MDMA. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową wiedzieli, że 26-latek może mieć narkotyki

Kiedy weszli do jego mieszkania w dzielnicy Niwka, podczas przeszukania zabezpieczyli amfetaminę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania 1520 porcji narkotyku oraz 21 sztuk tabletek MDMA. Mężczyzna został zatrzymany. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli równiez znalezioną przy nim gotówkę. Prokurator przedstawił mu już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, za które to przestępstwo może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Zdecydował również o objęciu 26-latka policyjnym dozorem.