Posiadanie narkotyków - co za to grozi?

Praktycznie każdego tygodnia policjanci zatrzymują osoby mające powiązania z narkobiznesem.

Czy warto ryzykować i wchodzić w relacje ze sprzedawcami?

Już samo posiadanie narkotyków jest karalne

A zatrzymani chętnie opowiadają, komu i co sprzedali. Może się więc zdarzyć, że głupi eksperyment młodego człowieka zaważy na całej jego przyszłości. Jak uczy policyjna praktyka, nie ma tygodnia bez zatrzymań osób rozprowadzających, handlujących czy posiadających narkotyki.

Kwestię odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków porusza art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kara przewidziana za posiadanie np. marihuany to 3 lata pozbawienia wolności. Jednocześnie ustawa przewiduje zaostrzenie kary – w sytuacji, gdy podejrzany był w posiadaniu znacznej ilości – do 10 lat więzienia. W sytuacji mniejszej wagi, gdy potwierdzi to dochodzenie, posiadacz może liczyć na złagodzenie odpowiedzialności, czyli karę: grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.