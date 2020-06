Sosnowieccy policjanci zlikwidowali uprawę konopi

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni zlikwidowali uprawę konopi, którą w jednym z wynajmowanych domów w Sławkowie ukrył 42-letni mieszkaniec Krakowa. Razem z nim zatrzymana została 47-letnia mieszkanka Knurowa. Policjanci znaleźli na posesji 54 sadzonki konopi, blisko 1,5 kg suszu marihuany oraz płyn z zawartością THC.

Sprawcy grozi 8 lat więzienia

Kryminalni wiedzieli, że w jednym z domów na terenie Sławkowa może znajdować się uprawa konopi indyjskich. Kiedy zauważyli pojazd wyjeżdżający z posesji, zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że jadący nim 42-letni mieszkaniec Krakowa w wynajmowanym przez siebie domu ukrył sporą uprawę konopi indyjskich. Podróżująca z nim 47-letnia mieszkanka Knurowa również została zatrzymana. Po wyjaśnieniu sprawy i przeprowadzeniu z nią wszystkich koniecznych czynności została zwolniona. Z odnalezionych w czasie przeszukań przedmiotów i zabezpieczonych śladów wynika, że uprawa działała już od jakiegoś czasu. W chwili wejścia policjantów na posesję obejmowała ona 54 sadzonki konopi indyjskich, uprawianych w specjalnie do tego celu przygotowanych namiotach. Ponadto w różnych pomieszczeniach domu kryminalni znaleźli łącznie ponad 1,5 kg suszu marihuany oraz płyn z zawartością THC. Zabezpieczyli również pieniądze w gotówce na poczet przyszłych kar. W toku postępowania wyszło na jaw, że poza uprawą, sprawca w przeszłości trudnił się także sprzedażą znacznych ilości narkotyków. Po przeprowadzeniu szeregu czynności śledczy skompletowali materiał dowodowy. Na jego podstawie 42-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu 8 lat więzienia.

ZOBACZ NAGRANIE