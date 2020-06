Medyczna Szkoła Policealna w Sosnowcu zaprasza

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Stalowej 9a zaprasza tegorocznych absolwentów szkół średnich, jak również osoby chcące całkowicie zmienić swój zawód, podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć się i zacząć pracować na własny rachunek.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli praktyków w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Szkoła zapewnia certyfikowane szkolenia, atrakcyjne warsztaty i wizyty studyjne, doradztwo zawodowe, a także możliwość praktyk i uczenia się przez doświadczenie.Obecny rynek pracy poszukuje opiekunek dziecięcych i terapeutów zajęciowych, dlatego też zachęcamy do nauki na kierunku opiekunka dziecięca - dająca perspektywy zatrudnienia w żłobkach, klubikach dziecięcych, przedszkolach publicznych i społecznych, domach małego dziecka, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, prewentoriach, domach rodzinnych dzieci. Jak również na kierunku terapeuta zajęciowy - po którym możesz się zatrudnić w domach dziecka, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, pracowniach terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach, szpitalach, sanatoriach, szkołach specjalnych, klubach seniora, zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej. Naszym słuchaczom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy praktyczny program kształcenia aktualizowany zgodnie z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej.Praktyczne zajęcia stanowią znaczną część nauki. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w środowisku - mówi Renata Dusza, dyrektor RCKU.