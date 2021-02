Remont w klubie Maczki zakończony

Kompleksowa przebudowa toalet, kapitalny remont korytarza i przedsionka włącznie z wymianą drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. To zakres prac, które przeprowadzono w budynku Miejskiego Klubu „Maczki”.

- Projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 dotyczył remontu ogólnodostępnych pomieszczeń Miejskiego Klubu „Maczki”. Przeprowadzona modernizacja sprawiła, że wyremontowana przestrzeń stała się stylistycznie spójna z resztą Klubu, stworzono również małą poczekalnię z fotelami i miejscem na czasopisma przeznaczoną dla rodziców uczestniczących w zajęciach dzieci. Zamiast ciasnych i niewygodnych toalet powstały z kolei przestronne i nowoczesne pomieszczenia, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – nie kryje zadowolenia Agnieszka Skrzyńska , dyrektor Miejskiego Klubu „Maczki”.

Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego pozwoli na uatrakcyjnienie organizowanych koncertów i uniezależnienie się w pewnym stopniu od firm zewnętrznych.

- Miejski Klub „Maczki” organizuje imprezy o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym co sprawia, że jego wygląd i funkcjonalność stanowią wizytówkę miasta. Niezmiernie cieszymy się, że instytucja w której pracujemy staje się bardziej nowoczesna i przyjazna. Ma to ogromne znaczenie zważywszy na rolę jaką pełni klub w życiu dzielnicy. Dla mieszkańców Maczek i sąsiednich dzielnic to miejsce spotkań, warsztatów i koncertów, dla dzieci i młodzieży obowiązkowy punkt w harmonogramie dnia. Dlatego raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na nasz projekt w VI edycji Budżetu Obywatelskiego – dodaje dyrektor klubu.