Turniej Mikołajkowy w Sosnowieckim Klubie Karate

Zamiast na zorganizowanych spotkaniach Święty Mikołaj odwiedzał w tym roku dzieci w domach, podawał paczki posłańcom albo przez okno, pływał na wodnych skuterach, czy wziął udział w paradzie motocyklowej Mikołajów.

Jak co roku również Sosnowiecki Klub Karate zorganizował Turniej Mikołajkowy

W tym roku jednak na innych zasadach i w zdecydowanie mniejszym gronie. By zawodnicy czuli się bezpiecznie turniej został podzielony na dwie grupy - poinformowała Klaudia Pluta rzecznik prasowy klubu. Turniej Mikołajkowy to wieloletnia tradycja SKK - to czas na debiuty nowych członków i podsumowanie działalności klubu. Były puchary i medale. Wszystkich uczestników obdarowano słodkimi paczkami.