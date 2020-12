Poszukiwany aż 5 listami gończymi zatrzymany w Sosnowcu!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III wsparli kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zatrzymaniu na terenie Sosnowca poszukiwanego 28-latka. Mężczyzna poszukiwany był 5 listami gończymi m.in. za rozbój i ucieczkę zza krat. Podczas zatrzymania najpierw chciał namówić policjantów, żeby go puścili. Potem zaczął stawiać opór, a w końcu stał się agresywny. Twierdził, że "nie da się ta łatwo zamknąć”.

Ostatecznie został obezwładniony, zatrzymany i osadzony w areszcie

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przyjechali do Sosnowca wykonać czynności i ustalić, gdzie może przebywać poszukiwany 28-latek, za którym Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim wydał aż 5 listów gończych. Mężczyzna poszukiwany był m. in za rozbój, ucieczkę z więzienia, kierowanie w stanie nietrzeźwości i niealimentację. Ponadto sądy i prokuratury innych miast również wszczęły za nim poszukiwania. Kiedy lubelscy kryminalni pojawili się na jednej z ulic sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka, ku zaskoczeniu zauważyli poszukiwanego mężczyznę, mimo, że nie spodziewali się go tam zastać. Nie czekając ani chwili przystąpili do działania i szyb ko poszli do mieszkania mężczyzny.

Poszukiwany usilnie przekonywał policjantów, żeby go puścili

Śledczy mając na uwadze, że mężczyzna może być agresywny i próbować uciec, wezwali do wsparcia przy czynnościach policjantów z Sosnowca. Priorytetem było bezpieczeństwo osób obecnych na miejscu, ponieważ w mieszkaniu oprócz 28-latka przebywała także kobieta i 3,5 letnie dziecko. Lubelscy policjanci wspólnie z sosnowieckimi mundurowymi obezwładnili i zatrzymali 28-latka, który w czasie interwencji stawał się coraz bardziej pobudzony i agresywny. Dzięki zdecydowanemu działaniu policjantów nikomu nie stała się krzywda, a poszukiwany został zatrzymany i osadzony w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.