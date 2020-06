Sosnowieccy policjanci przygotowali obławę na poszukiwanego listem gończym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni zajmujący się poszukiwaniami namierzyli mężczyznę, za którym Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał list gończy. 45-latek powinien odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności za dokonane kradzieże.

Ponadto był poszukiwany w związku z toczącymi się przeciwko niemu postępowaniami. Żeby go zatrzymać w ścisłym centrum ruchliwego miasta, nie ryzykując bezpieczeństwa osób postronnych, zadania tego podjęło się 6 policjantów.

Kryminalni poszukiwali 45-latka od 2015 roku

Ustalili, że pod koniec marca b.r. wrócił do kraju z zagranicy. Kiedy wytropili go w jednym z mieszkań w centrum miasta wiedzieli, że aby go zatrzymać, potrzebne będą dodatkowe środki ostrożności, ponieważ okolica mieszkania to jeden z bardzo ruchliwych miejskich deptaków. Dlatego przygotowali obławę na poszukiwanego. Wzięło w niej udział 6 policjantów. Rozmieszczeni w rożnych punktach pilnowali, żeby w chwili zatrzymania nie doszło do żadnych niespodziewanych wydarzeń. Taktyka okazała się skuteczna - mężczyzna został zatrzymany. Policjanci osadzili go w areszcie, skąd trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać wyrok 2 lat pozbawienia wolności.