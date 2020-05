Sosnowiec: Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany przez Policję!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci Komisariatu Policji V zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Poza tym, kilka sądów z całego kraju wydało za nim listy gończe. Zatrzymany ma do obycia karę 2 lat pozbawienia wolności w związku z oszustwami, których się dopuścił.

Mężczyzna ukrywał się od 2018 roku

Policjanci z Komisariatu Policji V w pobliżu jednego ze sklepów w dzielnicy Kazimierz podjęli interwencję wobec mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu, w którym było to zabronione. Po ustaleniach wyszło na jaw, że jest to sprawca oszustw, poszukiwany kilkoma listami gończymi, w tym europejskim nakazem aresztowania. Dokument ten wydał za nim w 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku. 38-latek powinien odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności, orzeczoną właśnie za oszustwo. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie, skąd zostanie przewieziony do docelowej jednostki penitencjarnej.