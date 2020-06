Włamywacz w Sosnowcu zatrzymany na gorącym uczynku

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I zatrzymali na gorącym uczynku włamywacza, który wybił szybę w Volvo zaparkowanym przy jednej z ulic centrum. Z jego wnętrza ukradł drobne przedmioty oraz radio samochodowe, które wyrwał. Później wyszło na jaw, że volvo nie jest jedynym obrabowanym przez niego w ten sposób samochodem.

Tuż przed pierwszą w nocy policjantów patrolujących teren centrum miasta zainteresował alarm, który włączył się opodal. Szybko odnaleźli miejsce, z którego dochodził jego dźwięk. Zauważyli mężczyznę, który na ich widok wyskoczył z zaparkowanego na ulicy Volvo. Szyba w drzwiach auta była wybita a sprawca, przyłapany na gorącym uczynku, rzucił się do ucieczki.

Już po kilkunastu metrach pieszej pogoni policjanci schwytali włamywacza

Po krótkiej chwili odnaleźli również porzucone przez niego w trakcie ucieczki przedmioty, zrabowane mienie wróci więc w całości do właściciela. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy w toku prowadzonego postępowania ustalili, że dokonał on jeszcze jednego włamania, w ten sam sposób, do innego samochodu- niemal wszystkie przedmioty zrabowane w wyniku tej także kradzieży zostały przez śledczych odzyskane. Ustalą oni również czy były to jedyne obrabowane przez niego w ten sposób samochody. Zatrzymany 36-latek był już w przeszłości karany za podobne przestępstwa, więc za dokonanie włamań grozi mu teraz 15 lat więzienia.