Sprawca włamań do kilku sklepów w Sosnowcu zatrzymany

Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który na początku maja usiłował włamać się do sklepów na terenie jednego z sosnowieckich centrów handlowych. Mimo kilku prób nie udało mu się jednak nic ukraść, bowiem na pozór łatwo dostępne placówki, okazały się być lepiej zabezpieczone niż przypuszczał.



2.05 b.r. ktoś usiłował włamać się do kilku sklepów położnych na terenie jednego z sosnowieckich centrów handlowych. Jak ustalono sprawca dostał się do wnętrz obiektu siłowo rozsuwając zamknięte, automatyczne drzwi. Po dokładnym sprawdzeniu stwierdzono, że ze sklepów nic nie zginęło, bowiem sprawcy nie udało się sforsować dodatkowych zabezpieczeń, jakimi dysponował każdy z nich. Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu ustalili kto odpowiada z te włamania. Zatrzymali 29-letniego mieszkańca Sosnowca, który był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. W trakcie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie również narkotyki, więc odpowie także za ich posiadanie. Za usiłowanie włamań grozić mu może nawet 15 lat więzienia, bowiem dopuścił się ich w warunkach recydywy. Mężczyzna został objęty przez prokuratora policyjnym dozorem.