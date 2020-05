Sosnowiec: Pobił partnerkę, później zaatakował policjanta. Grozi mu 5 lat więzienia

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policjanci z Sosnowica zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który podczas awantury domowej pobił dotkliwie swoją partnerkę. Funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania, w którym bita kobieta wzywała pomocy.

Agresor podczas interwencji znieważył i kopnął policjanta

Sosnowieccy policjanci zostali wezwani do jednego z bloków w dzielnicy Pogoń, gdzie miała mieć miejsce awantura domowa. Na miejscu mundurowi usłyszeli dochodzące zza drzwi do mieszkania łkanie kobiety. Pomimo stanowczego pukania do drzwi, nikt ich nie otworzył. Kobieta, usłyszawszy okrzyki „Policja”, zaczęła głośno wzywać pomocy. Wtedy mundurowi postanowili sforsować drzwi. Wewnątrz mieszkania panował mrok. Policjanci w jednym z pomieszczeń najpierw odnaleźli pobitą kobietę, którą przytomną przekazali pod opiekę lekarzy, a w kolejnym pokoju napotkali agresora. Mężczyzna znieważał ich i zaatakował policjanta. Obezwładniony krzyczał jeszcze po ich adresem groźby. 43-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie. Odpowie za uszkodzenie ciała konkubiny, a także znieważenie i zaatakowanie policjanta. Może mu za to grozić 5 lat więzienia.

