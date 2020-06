52-latek znieważył policjanta i ugryzł jednego z nich!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który pomimo użycia przez nich sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ponadto w trakcie interwencji był agresywny, znieważył policjantów, groził im zwolnieniem powołując się na swoje znajomości, a także ugryzł jednego z mundurowych. Może teraz trafić do więzienia na 5 lat.

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego otrzymali zgłoszenie, że po jednej z ulic dzielnicy Środula ma poruszać się nissan, którego kierowca prawdopodobnie jest pijany. Mundurowi szybko namierzyli podejrzane auto, jednak pomimo użycia przez nich sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca nie zatrzymał się do kontroli i znacząco przyspieszył.

Po krótkim pościgu zatrzymał swój samochód i wyszedł do policjantów

W stronę mundurowych kierował wyzwiska i groźby pozbawienia pracy powołując się na swoje znajomości. Agresor został obezwładniony i umieszczony w radiowozie, gdzie kopał i szarpał elementy policyjnego auta. Mężczyzna odmówił podania swoich danych i badania na zawartość alkoholu, który był od niego wyczuwalny. Na miejsce przybyli policjanci z Komisariatu Policji II, którzy rozpoznali zatrzymanego. Okazało się, że stróże prawa wielokrotnie mieli z nim do czynienia w przeszłości. Mężczyznę przewieziono do szpitala celem pobrania krwi do badań. To właśnie tam, podczas kolejnej szarpaniny, zatrzymany ugryzł jednego z policjantów. Sosnowiczanin usłyszał już zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli, naruszenie nietykalności funkcjonariusza, znieważenie policjantów oraz próby wywierania wpływu na ich czynności. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. Jeśli wyniki badania krwi wykażą, że znajdował się pod wpływem alkoholu, odpowie również za jazdę po pijanemu.