Pomóż najuboższym w naszym mieście!

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jak co roku organizuje Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

Tym razem nie będzie to wspólne spotkanie w gościnnej hali sportowej na Zagórzu, tylko wspólna wizyta (w dniach od 21-24 grudnia) u 327 osób najuboższych, samotnych, niesamodzielnych. Jako że, w Polskiej tradycji nie przychodzi się z wizytą z pustymi rękami to i my przygotowaliśmy niespodziankę w postaci paczki świątecznej z najbardziej potrzebnymi artykułami spożywczymi.

Nie zabraknie też życzeń, słów otuchy, krótkiej rozmowy

Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wspomóc naszą akcję w postaci produktów żywnościowych, słodyczy, napojów to proszę o kontakt z nr tel. 32 266 40 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 lub o dostarczenie towaru bezpośrednio do stołówek środowiskowych przy ul. Szymanowskiego 5a lub pl. Kościuszki 5 w Sosnowcu.