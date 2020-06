Bartek potrzebuje Twojej pomocy - sprawdź czy możesz zostać dawcą szpiku!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

37-letni Bartek Mazur – policjant z 17-letnim stażem, w kwietniu zachorował na ostrą białaczkę limfatyczną. Obecnie przebywa w szpitalu w Chorzowie, gdzie jest poddawany chemioterapii.

Przeszczep szpiku kostnego to dla niego jedyny ratunek

Liczy się czas, a szanse pomocy ma każdy – również Ty. Wystarczy, że poświęcisz kilka minut i zarejestrujesz się w bazie Fundacji DKMS jako potencjalny dawca szpiku, a być może pomożesz Bartkowi lub innym chorującym czekającym na swojego „genetycznego bliźniaka”. Nie zwlekaj – dla chorych liczy się czas!

Zacznijmy od tego, że dla wielu chorych na nowotwory krwi jedynym ratunkiem jest przeszczepienie szpiku od zgodnego Dawcy, czyli tak zwanego „genetycznego bliźniaka”. Takim mianem określamy osobę, której antygeny zgodności tkankowej są takie same jak nasze własne. Z powodu dużej różnorodności naszego genotypu, szanse na znalezienie „genetycznego bliźniaka” wynoszą 1:20 000, a w przypadku rzadkiego genotypu aż 1 do kilku milionów. Dlatego nadal co 5 polski Pacjent nie znajduje zgodnego Dawcy.

W kwietniu ostrą białaczkę limfatyczną zdiagnozowano u 37-letniego Bartosza Mazura z Sosnowca. Choroba objawiła się silnym zapaleniem wątroby oraz żółtaczką. Dla naszego kolegi, prowadzącego wcześniej bardzo aktywny i zdrowy tryb życia, była to bardzo trudna wiadomość. Jednak wytrzymałość i siła charakteru, wypracowane m.in. w trakcie uprawiania największej sportowej miłości – kolarstwa szosowego – sprawiły, że Bartek się nie poddał i rozpoczął walkę o życie. Obecnie przebywa w szpitalu w Chorzowie, gdzie jest poddawany chemioterapii i został zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku kostnego.

Bartek jest również osobą, która praktycznie całe swoje dorosłe życie związał z pomocą drugiemu człowiekowi – od 17 lat jest policjantem. Zawsze pomagał innym - teraz to on potrzebuje naszej pomocy!

Każdy ma szanse pomóc Bartkowi i innym chorym na nowotwory krwi. A zrobić trzeba naprawdę niewiele:

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU

Poświęć kilka minut, wejdź na stronę Fundacji DKMS i sprawdź, czy możesz zostać potencjalnym dawcą. Jeśli TAK to zamów pakiet rejestracyjny do domu (pakiet zostanie do Ciebie wysłany w ciągu dwóch dni roboczych). Kiedy pakiet będzie już w Twoich rękach pobierz wymaz, wypełnij formularz i odeślij z powrotem do Fundacji. Po przebadaniu przesłanych próbek i wprowadzeniu danych do bazy staniesz się aktywnym potencjalnym dawcą komórek macierzystych.

Jako Dawca komórek macierzystych dajesz choremu najcenniejszy dar - szansę by żyć.

PODARUJ KOMUŚ SZANSĘ NA ŻYCIE. TO PROSTE!