Wesprzyj osoby niepełnosprawne. Odwiedź wystawę Dobra Sztuka

Od 17 do 31 lipca w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec można obejrzeć wyjątkową wystawę obrazów, przedmiotów użytkowych i dekoracji. Wszystkie prezentowane prace zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne podczas warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Sosnowcu oraz Fundację im. Brata Alberta. Po zakończeniu wystawy będzie można zakupić wybrane prace.

Podczas wystawy „Szuka Dobra” w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec można oglądać w prace plastyczne wykonane różnymi technikami. Wszystkie prezentowane obrazy, przedmioty użytkowe oraz dekoracje powstały podczas warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez dwie organizacje – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Sosnowcu oraz Fundację im. Brata Alberta. Uczestnikami warsztatów są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Poprzez udział w zajęciach rozwijają swoje zdolności manualne i wyobraźnię, a także uczą się wyrażać przeżycia i emocje.

Wystawa, która odbywa się w pasażu galerii handlowej to również okazja do tego, by spojrzeć na ludzi i świat z innej perspektywy, oczami osób niepełnosprawnych. Jeśli odwiedzającym wyjątkowo spodobają się wybrane prace, będzie je można zakupić po zakończeniu ekspozycji.

Nazwa wystawy, która odbędzie się w naszej galerii nie jest przypadkowa, ponieważ wydarzenie jest dobrem pod wieloma względami. Prezentowane prace są na bardzo wysokim poziomie i przykuwają oko. Powstają podczas warsztatów, które pozwalają uczestnikom rozwijać się i dają im wiele radości. Zarówno te zajęcia, jak i regularna pomoc niepełnosprawnym, które niosą organizacje biorące udział w projekcie, nie byłyby możliwe bez dobrej woli osób w nie zaangażowanych. Dlatego serdecznie zachęcam do udziału w wystawie i wsparcie osób niepełnosprawnych – mówi Aleksandra Złotek, menedżer marketingu Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec.

Wystawa pt. „Sztuka Dobra” będzie dostępna do 17 do 31 lipca w pasażu Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec przy ulicy Zuzanny 20 w Sosnowcu. Prace można oglądać w godzinach pracy galerii handlowej od poniedziałku do soboty od 9:00 do 21:00. Wstęp wolny.