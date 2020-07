Koncert Kapeli Pieczarki w MDK Kazimierz

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

MDK Kazimierz zapraszamy na koncert folkowej Kapeli Pieczarki z Węgierskiej Górki.

Koncert odbędzie się 25 lipca 2020 r. o godz. 18:00 w Amfiteatrze w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

Największe hity kapeli to utwory "Wina nalej" oraz "Moja miła". Pierwsza płyta zespołu zdobyła status Złotej Płyty, a druga nominowana została do nagrody Fryderyki. Kapela grała na największych polskich scenach muzycznych - m. in. w Opolu, Sopocie oraz na Woodstocku. Energiczna, folkowa muzyka zespołu to idealna propozycja na letni wieczór, dlatego nie może Was zabraknąć! Czeka nas fantastyczna zabawa!

Wstęp wolny.

W tym trudnym czasie zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się przed koncertem z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami.

Wszystkie zasady bezpieczeństwa zawarte są w regulaminie uczestnictwa w wydarzeniu

Prosimy o przyjście na miejsce 20 minut przed rozpoczęciem koncertu.

Przed wejściem do amfiteatru Gość zobowiązany jest do:

zachowania bezpiecznej odległości przed obiektem 2 metry od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy ciągów komunikacyjnych, przejść miedzy sektorami, kolejek do toalet, umywalek, itp.),

dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu,

zasłonięcia nosa i ust przy użyciu masek ochronnych, przyłbic lub chust.

dostarczenia obsłudze obiektu wypełnionego oświadczenia (formularz dostępny będzie na specjalnie przygotowanych stanowiskach).