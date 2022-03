W ciągu 3 dni zatrzymali 17 poszukiwanych

Sosnowieccy kryminalni w ciągu 72 godzin odnaleźli lub zatrzymali 17 poszukiwanych osób.

Każdego dnia sosnowieccy policjanci poszukują wielu osób. Niektóre są poszukiwane jako sprawcy lub świadkowie przestępstw, inni to osoby zgłoszone jako zaginione. Wśród zaginionych sporą grupę stanowią nieletni uciekający z domów. Sosnowieccy kryminalni w ciągu zaledwie 72 godzin odnaleźli lub zatrzymali aż 17 poszukiwanych osób. Pięcioro z nich to osoby, które były zgłoszone jako zaginione. Troje z nich to nieletni, którzy uciekli z domów lub placówek opiekuńczych . 2 kolejne odnalezione osoby były poszukiwane celem ustalenia miejsca pobytu- poszukiwania takie wszczyna się na przykład wówczas, kiedy ktoś nie stawia się na wezwania do urzędu lub przed organa ścigania. 8 spośród zatrzymanych osób to poszukiwani celem doprowadzenia do aresztu śledczego- to najczęściej skazani unikający odbycia kary.

Poszukiwani listem gończym

Dwóch mężczyzn było poszukiwanych listem gończym. Pierwszy z nich 43-letni mężczyzna, który powinien odbywać karę 1 roku pozbawienia wolności- policjanci wytropili i zatrzymali go na jednej z posesji w Będzinie. Drugi to 35-letni oszust, który od dłuższego już czasu uchylał się od odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Pomimo próby zamaskowania się czapką okularami i maseczką został zauważony i zatrzymany przez kryminalnych w centrum Sosnowca.