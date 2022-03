"Poskromienie złośnicy". Jubileuszowa premiera w Teatrze Zagłębia

W piątek 1 kwietnia o godz. 19:00 w Teatrze Zagłębia odbędzie się pierwsza z jubileuszowych premier – „Poskromienie Złośnicy” Williama Shakespeare’a w reż. Jacka Jabrzyka z opracowaniem dramaturgicznym Huberta Sulimy.

„Poskromienie Złośnicy” w Teatrze Zagłębia

– William Shakespeare był oczywistym wyborem, gdy myślałem o spektaklu jubileuszowym. Przede wszystkim dlatego, że jest autorem metateatralnym, który zawsze, pisząc o czymkolwiek, pisze o teatrze – jego kondycji, jaki jest i jaki być powinien – mówi Jacek Jabrzyk, reżyser spektaklu oraz Zastępca dyrektora ds. Teatru Zagłębia.

Teksty Shakespeare`a są zawsze, niezależnie od podejmowanych tematów, opowieścią o samym teatrze: o jego kondycji oraz społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach. To teatr w teatrze. Teatr w swojej pełni. Komentujący sam siebie, bawiący się konwencjami. Teatr, który wydaje się błazenadą, nic nieznaczącym gestem, choć jest znaczącym głosem w sprawie. Można go nie słuchać, ale można go przemyśleć. To teatr do zabawy i do myślenia.

– Spektaklem przygotowanym z okazji jubileuszu chcemy poruszyć ważny temat. W „Poskromieniu złośnicy” podejmujemy kwestie przemocowego, patriarchalnego społeczeństwa i pytamy o warunki wyzwolenia kobiet z pułapki patriarchatu – kontynuuje Jacek Jabrzyk.

Klasyczny tekst pod komediowym sztafażem skrywa opowieść o manipulacji i zawłaszczeniu prawa do decydowania o sobie. Nie stroniąc od komediowych tropów, twórcy przyglądają się trwającym poszukiwaniom nowego wzorca męskości oraz nieaktualnym narracjom wciąż organizującym sposób myślenia części społeczeństwa. Na scenie będzie można zobaczyć całą męską obsadę Teatru Zagłębia.

Premiera wraz z otwarciem wystawy w Niegalerii (górne foyer Teatru) o przemianach architektonicznych budynku Teatru Zagłębia będzie pierwszym głównym punktem bogatego programu jubileuszu 125 – lecia istnienia Teatru. Na premierę 1 kwietnia oraz bankiet popremierowy zapraszamy wszystkich zainteresowanych – sprzedaż biletów na ten dzień będzie ogólnodostępna. Ten wyjątkowy jubileuszowy wieczór pragniemy spędzić z osobami dla Teatru Zagłębia najważniejszymi – widzami.