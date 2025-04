Skrzydlaci poskramiacze komarów w akcji: Sosnowiec ponownie stawia na jerzyki

Po raz kolejny miasto rozda budki lęgowe dla ptaków, które pomagają w walce z komarami.

Latają nawet 200 km/h. Są „łasuchami”. Jeden jerzyk potrafi zjeść do 20 tysięcy owadów dziennie. Akcja „Jerzyki – pomoc w walce z komarami” została zainaugurowana w 2020 roku. Wówczas Urząd Miejski przekazał spółdzielniom i wspólnotom 150 domków dla jerzyków.

Tym razem miasto zamówi kolejne 130 sztuk pojedynczych budek lęgowych. Do tej pory miasto na ten cel wydało nieco ponad 40 tys. zł.

– Budki rozdysponowane będą nie tylko wśród mieszkańców spółdzielni i wspólnot, ale trafią także do zabudowy jednorodzinne, przy czym nie mogą być to domy parterowe. W sumie będziemy mieli w Sosnowcu ponad tysiąc budek dla ptaków, których rola w walce z komarami jest nie do przecenienia – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Rolą mieszkańców podobnie jak w latach ubiegłych będzie umieszczenie budek na administrowanych przez siebie budynkach i zapewnienie prawidłowej obsługi – przeglądy konserwacyjne, okresowe czyszczenie ze starego materiału gniazdowego, zabezpieczenie otworów na zimę i otwarcie przed majowym przylotem ptaków.

Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot, ptakom nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje. Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem i śmiercią piskląt.

– Należy pamiętać, że jerzyki są ptakami kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć w grupach, blisko siebie. Ze względu na to, że ptaki te przylatują do Polski dopiero w maju, zdarza się, że ich gniazda, budki zajmują inne gatunki. Aby temu zapobiec, można ściągnąć skrzynkę jesienią i zawiesić dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia się jerzyków zatykać otwór wlotowy. Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Sosnowcu.