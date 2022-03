Filmowy kwiecień w sieci kin Helios!

Emocje związane z wręczeniem Oscarów już za nami i jak co roku towarzyszyły temu wielkie nadzieje i oczekiwania, zarówno po stronie nominowanych, jak i kinomanów. Nie mniejsze wrażenia czekają w nadchodzącym tygodniu widzów, którzy wybiorą się do kin Helios. Piątek to najbardziej filmowy dzień tygodnia i właśnie tego dnia czekają aż dwie premiery. Na ekranach zabłyśnie także komediowe Kino Kobiet, Kino Konesera z oscarowym filmem „Diuna” oraz ćwierćfinałowe mecze Champions League – wielkie emocje gwarantowane!

"Morbius"

Mimo że to Prima Aprilis... to jednak nie żart! Długo wyczekiwana przez fanów na całym świecie premiera filmu „Morbius” właśnie tego dnia zadebiutuje na ekranach! W tytułowej roli występuje Jared Leto, grając śmiertelnie chorego na rzadką chorobę krwi, zdeterminowanego, by uratować siebie i innych chorych, doktora. Bohater zaczyna eksperymentować, ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba... Rodzi się jeden z zaciekłych wrogów Spider-Mana, a widzowie kolejny raz mają okazję wejść do świata uniwersum Marvela.

"Zaginione miasto"

Druga premiera to komedia przygodowa z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem „Zaginione miasto”. Film okazał się hitem za oceanem i może pochwalić się trzecim najwyższym otwarciem tego roku. Duet aktorski w tym wydaniu sprawdził się idealnie: Bullock gra błyskotliwą, ale samotną pisarkę popularnych romansideł, na których okładkach występuje model grany przez Tatuma... wierzący, że naprawdę jest bohaterem z powieści. Jest i czarny charakter, ekscentryczny miliarder porywający główną bohaterkę na ratunek, której rzuca się jej model z okładki. 6 kwietnia ta fantastyczna komedia zostanie zaprezentowana także w cyklu Kino Kobiet. Przed widzami seria niefortunnych zdarzeń i beczka śmiechu!

"Zając Max: Misja Pisanka"

Filmy dla całej rodziny to ważna pozycja w repertuarze Heliosa, a w nadchodzącym tygodniu widzowie będą mogli zobaczyć wiele. Pierwsza z nowości to „Zając Max: Misja Pisanka” i kolejne przygody najdzielniejszego zająca świata. W Wielkanocnej Krainie najważniejsza Złota Pisanka traci swój blask i staje się czarna. Zagrożone są wszystkie pisanki, ale i zbliżające się Święta. Na szczęście jest Max!

"To nie wypanda"

Kolejnym filmem, który króluje na ekranach jest najnowsza propozycja ze studia Disney/Pixar „To nie wypanda”. Historia na czasie o sympatycznej, dorastającej 13-latce Mei Lee, która próbuje poskromić swoje drugie ja – czyli ogromną, puchatą pandę czerwoną. Zamienia się w nią za każdym razem kiedy jest rozemocjonowana i mimo obaw staje się najpopularniejszą pandą na świecie. Tego seansu nie można przegapić!

"Za duży na bajki"

Propozycją familijną, dla nieco starszych widzów, jest polska komedia „Za duży na bajki”, w której widzowie poznają 10-letniego Waldka. Chłopiec żyje w świecie gier komputerowych, marzy o sławie i turniejach gamingowych. Niespodziewana choroba mamy samotnie wychowującej Waldka sprawia, że w jego życiu pojawia się ekscentryczna ciotka Mariolka. Życie chłopca zmienia się nie do poznania bo ciotka otwiera drzwi na realny świat, który okazuje się być pełen przygód i wyzwań.

"Ron Usterka"

Kontynuując cykl codziennych bezpłatnych seansów w języku ukraińskim sieć kin Helios zaprasza od najbliższego piątku 1 kwietnia na kolejny familijny seans w towarzystwie bohaterów filmu „Ron Usterka”. Perypetie nastolatka Barney’a, które wprowadzają widzów w pełną akcji podróż, podczas której chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

"BATMAN"

Z repertuaru Heliosa kinomani mogą wybrać w tym tygodniu też mega hit „BATMAN”, który jest najbardziej kasowym filmem tego roku i zabiera widzów w podróż do mrocznego Gotham. Na ekranie elektryzuje brutalny mściciel i detektyw niemający litości dla zła...

"Marzec ‘68"

Oprócz tego na widzów czeka polska porywająca opowieść o miłości dwojga młodych ludzi wystawionej na wielką próbę. „Marzec ‘68” to pamiętne wydarzenia opowiedziane oczami studentów, a w tle PRL’owska propaganda, represje i ludzka krzywda.

"Diuna"

4 kwietnia Kino Konesera przedstawi film „Diuna” nagrodzony kilka dni temu sześcioma Oscarami® w najważniejszych kategoriach z punktu widzenia doznań audiowizualnych. Aby doświadczyć tego w pełnym rozmachu, sieć kin Helios zaprasza wszystkich widzów na seans tego wyjątkowego filmu na wielkim ekranie.

"Zupa nic"

W czwartek, 7 kwietnia w ramach cyklu Kultura Dostępna widzowie poznają natomiast bohaterów najnowszego filmu Kingi Dębskiej „Zupa nic” i odbędą pełną uroku oraz zabawy podróż do lat 80.

5 i 6 kwietnia sieć kin Helios zaprasza wszystkich fanów piłkarskich wrażeń na ćwierćfinały Champions League na wielkim ekranie. Mecze zapowiadają się emocjonująco, a to dopiero początek decydującej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. Tego sportowego wydarzenia absolutnie nie można przegapić!

Kino Helios to również miejsce idealne do zdobywania wiedzy. Nowa rzeczywistość stawia przed nami szereg wyzwań i zadań. Jesteśmy świadomi, jaką wartością w edukacji szkolnej jest kontakt ze sztuką filmową. Nic nie skupia tak uwagi jak duży ekran i niezwykła kinowa atmosfera. Dla dzieci seans w kinie to podróż do świata magii oraz sposób na pobudzanie wyobraźni. Dla młodzieży jest to idealny pretekst do poruszenia nowego tematu, problemu oraz rozwinięcia nowych zainteresowań. Dzięki wsparciu grupy Kolorowi Inaczej (projekt powstały w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii), zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów nigdy nie było tak łatwe! A to wszystko w ramach projektów Kino na Temat oraz Kino na Temat Junior.

Sieć kin Helios zaprasza na premierowe seanse oraz porywające seanse specjalne. Szczegóły dotyczące aktualnego repertuaru i nowości dostępne są na stronie: www.helios.pl. Planując wizytę w kinie i kupując bilet wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić. Filmowe emocje to wspaniały pomysł na niezapomniany czas w gronie przyjaciół i rodziny!