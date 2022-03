Dzielnicowi rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji III spotkali się z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu przy ul. Jedności. To kolejne z cyklu spotkań, podczas których mundurowi rozmawiają z uczestnikami o cyberprzemocy, bezpieczeństwie i zachowaniach ryzykownych. Luźna formuła zajęć (odbyły się w sali gimnastycznej) sprzyja przekazywaniu wiedzy młodym ludziom.

Spotkania z młodzieżą to jeden ze stałych elementów służby dzielnicowego

To właśnie dzielnicowi jako pierwsi dowiadują się o różnego rodzaju zachowaniach ryzykownych czy niewłaściwych, jakie zdarzają się uczniom szkół podstawowych i średnich. Wówczas, by szybko reagować na problem, próbują dotrzeć do jego źródła i zaradzić mu jak najszybciej. Wiedząc o negatywnym zjawisku, starają się zwiększać świadomość pozostałych uczniów szkół, tym samym działając profilaktycznie. Dzięki temu można dopasować profilaktyczne treści do aktualnych potrzeb. Nie byłoby to możliwe bez stałej współpracy dzielnicowych z placówkami oświatowymi. Dzięki zaufaniu, jakim darzeni są dzielnicowi przez kadrę pedagogiczną, wielu kłopotom udaje się zapobiec. Tym razem prowadząc cykl spotkań na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych, sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji III spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej numner 13 w Sosnowcu przy ulicy Jedności. Luźna formuła spotkania (odbyło się ono w sali gimnastycznej) sprzyjała przekazywaniu profilaktycznych treści. Kolejne spotkania dzielnicowych z uczniami już niebawem.