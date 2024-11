Trzy osoby, trzy dni jazdy pociągami Kolei Śląskich i tylko 150 zł

Przed nami następny długi weekend z ofertą “Świąteczne Koleje Śląskie”, podczas którego pasażer ze specjalnym biletem o wartości 150 zł może zabrać ze sobą dwie osoby towarzyszące i jeździć do woli pociągami regionalnego przewoźnika przez 3 dni, od 9 do 11 listopada. Kolejna taka okazja już w grudniu.

Bilety imienne uprawniające do wspólnych przejazdów podczas najbliższego długiego weekendu w cenie 150 zł będzie można kupić w aplikacjach i na stronach: Koleo, mPay, SkyCash i e-podróżnik.pl od 8 listopada.

Ze specjalnym biletem będzie można podróżować wszystkimi pociągami Kolei Śląskich na terenie województwa śląskiego. Oferta nie obowiązuje na trasach do Małopolski oraz na odcinku transgranicznym między Chałupkami a Bohuminem.

Zbliżający się długi weekend, połączony z obchodami Święta Niepodległości, to świetna okazja, by wybrać się w podróż z bliskimi i odkryć wyjątkowe miejsca w naszym regionie. Przejazd pociągami Kolei Śląskich to podróż bez korków, stresu i problemów z parkowaniem. Dzięki ofercie “Świąteczne Koleje Śląskie” to także podróż jeszcze bardziej przystępna cenowo – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich i dodaje, że następna okazja do skorzystania z oferty pojawi się w grudniu.