Teatr Zagłębia zaprasza na marcowe spektakle

Drzwi Teatru ponownie otwarte. W pierwszy weekend marca na sosnowiecką scenę powróci jedna z najpopularniejszych fars – „Pomoc domowa” w reż. Wojciecha Leśniaka.

W najbliższym czasie będzie można zobaczyć również spektakle: „Boeing, Boeing” w reż. Wojciecha Leśniaka, „Ślub” w reż. Radosława Rychcika i „Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza” w reż. Jacka Mikołajczyka. Dokładny repertuar znajduje się na stronie www.teatrzaglebia.pl.

Ponadto Teatr Zagłębia zaprasza dzieci i nastolatków do udziału w warsztatach otwartych i zajęciach aktorskich, które odbędą się na scenie 15, 28 i 29 marca i będą związane z tematami przedstawień z repertuaru.

- Zapraszamy młodych do przezwyciężania wraz z nami poczucia izolacji oraz do obserwacji zmienionego pandemią świata. Na zajęciach będziemy zastanawiać się między innymi nad tym, co wywołuje w nas poczucie zagrożenia – w domu, w szkole, na zewnątrz. Wykonamy rozmaite ćwiczenia teatralne – mówi Agata Kędzia, pedagożka teatru.