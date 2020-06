Teatr Zagłębia ogłasza nowy konkurs - TEATRALNA ANTOLOGIA NOWYCH UTOPII

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wszyscy zastanawiamy się, jak długo to jeszcze potrwa. Jak po pandemii będzie wyglądało życie teatralne?

Na przekór uparcie powracającym obawom i frustracjom, wybiegnijmy myślą w przyszłość i skupmy się na wizjach lepszego świata. Teatr Zagłębia w Sosnowcu ogłasza konkurs na cyfrowe dzieło artystyczne, którego tematem są marzenia, utopie, raje, światy doskonałe. Do uczestnictwa w konkursie zaproszeni zostali artyści i artystki indywidualne oraz zespoły. W sposobie interpretacji tematu pozostawiona jest dowolność.

W pierwszej części konkursu jury wyłoni 10 najlepszych realizacji spośród propozycji nadesłanych w formie m.in. plików filmowych, dźwiękowych, utworów literackich, serii zdjęć lub linków do stron internetowych. Laureaci tej części konkursu zostaną nagrodzeni kwotą 1500 zł brutto. Spośród nich, do drugiej części konkursu jury zakwalifikuje dwie osoby lub grupy, których zadaniem będzie stworzenie rozbudowanych wersji początkowych projektów. Za ich przygotowanie artyści i artystki otrzymają 10 500 zł brutto.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 29 czerwca do godz. 12:00 na adres tanu@teatrzaglebia.pl. Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu (do pobrania poniżej).

Prace ocenia jury w składzie: Arti Grabowski, Jacek Jabrzyk, Jolanta Janiczak, Justyna Łagowska.

