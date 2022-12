Szkoła z "armatą" będzie miała miasteczko drogowe!

Nauka poprawnego zachowania na drodze, przejściu dla pieszych oraz praktyczna nauka przepisów drogowych – to wszystko będzie możliwe na nowym miasteczku ruchu drogowego, które powstanie przy tzw. szkole z „armatą” w Sosnowcu.

Dzięki dofinansowaniu, które otrzymało miasto najmłodsi mieszkańcy już w przyszłym roku będą mogli w praktyce uczyć się przepisów ruchu drogowego i szkolić w zakresie ruchu pieszych oraz rowerzystów.

– To będzie idealne miejsce do nauki. Powstaną skrzyżowania równorzędne, z drogą podporządkowaną z łamanym pierwszeństwem, z sygnalizacją świetlną, będzie też rondo. Słowem wszystko to co możemy obserwować w mieście – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Nie zabraknie też dróg rowerowych do ćwiczeń zachowania rowerzysty na drodze, oznakowania przejazdu kolejowego oraz drogi w kształcie ósemki do szlifowania umiejętności jazdy.