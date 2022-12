Nowa linia tramwajowa w Sosnowcu po jazdach próbnych

Poniedziałek 5 grudnia 2022 roku przejdzie do historii, jako dzień, w którym pierwsze dwa tramwaje przejechały nową trasą w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze.

Były to wprawdzie pierwsze jazdy techniczne, ale zakończone sukcesem, co zwiastuje szybkie otwarcie trasy dla regularnej komunikacji tramwajowej.

Po 27 miesiącach prac nowa linia tramwajowa w Sosnowcu Zagórzu jest gotowa do użytkowania. W poniedziałek 5 grudnia odbyły się pierwsze jazdy próbne.

– Jako pierwszy na linię wjechał skład wagonów typu 105NF S. Ten przejazd odbywał się bardzo powoli, z częstymi postojami, zasadniczą oceną stanu torowiska, sieci trakcyjnej i pozostałej infrastruktury. Jak zwykle w takich sytuacjach dostrzegliśmy elementy wymagające korekty, ale właśnie po to takie przejazdy się organizuje – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Skład testowy przejechał cały 3,5-kilometrowy odcinek nowej linii od pętli Zagórze do ronda Jana Pawła II i z powrotem.

Następnie na trasę wyjechał drugi tramwaj – wagon Pesa 2012N, czyli taki, jaki obsługuje linię nr 15.

– Pierwszy przejazd pokazał, że infrastruktura jest na to gotowa, zatem ten drugi przejazd miał na celu jazdę z pełną dozwoloną prędkością i sprawdzenie czasu przejazdu wraz z obsługą wszystkich przystanków, by zweryfikować założenia przyjęte przez ZTM do ułożenia nowego rozkładu jazdy linii nr 15 – wyjaśnia Andrzej Zowada.