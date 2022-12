Działaj charytatywnie. Miejskie Kolędowanie z Jackiem Cyganem i Elżbietą Zapendowską

Miejskie Kolędowanie powraca! 15 grudnia bawimy się w MDK Kazimierz. Początek godz. 18.00.

Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna – cegiełka dla Kasi, której pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym to koszt ok. 3 000 miesięcznie.

W świąteczny klimat wprowadzi nas Sosnowiecka Orkiestra Dęta, a następnie na scenie umiejętności wokalne zaprezentują: Prezydent, Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada, MZUK, MDK Kazimierz, Szpital Miejski, Rada Miasta, Fundacja Idea Fixe. W Jury zasiądą z kolei Jacek Cygan i Elżbieta Zapendowska.

– Cieszę się, że po latach przerwy spowodowanej pandemią wracamy do formuły Miejskiego Kolędowania. To kolejna okazja aby wejść w klimat świąt, a zarazem pomóc Kasi. Zachęcam do wspólnego kolędowania – zaprasza Arkadiusz Chęciński, który podobnie jak podczas poprzednich edycji wystąpi na scenie.