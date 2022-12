Szaleństwo na łyżwach. Władze miasta zapraszają na lodowisko przy ul. 11 Listopada

Urząd Miasta Sosnowiec zaprasza na lodowisko przy ul. 11 Listopada.

Lodowisko przy ulicy 11 Listopada będzie czynne codziennie w godzinach: od 9:00 do 15:00 i od 16:00 do 21:00. W godzinach od 15:00 do 16:00 – przerwa techniczna.

Cennik

Wejście w godz. 9:00-15:00 – 4 zł i 2 zł za godzinę

Wejście w godz. 16:00 – 21:00 – 6 zł i 4 zł za godzinę

Dzieci do lat 7 wchodzą wraz z opiekunem

Osoby niepełnosprawne 1 zł

Jednorazowo z lodowiska może korzystać maksymalnie 45 osób.