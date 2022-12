Grupa SPEED złapała mężczyznę z 4 czynnymi zakazami prowadzenia pojazdów

Policjanci z sosnowieckiej grupy SPEED zatrzymali w piątek do kontroli 28-letniego mieszkańca Przemyśla, który pomimo 4 czynnych zakazów prowadzenia pojazdów zdecydował się kierować samochodem.

Kilkukrotne łamanie prawa na drodze

Policjanci grupy SPEED kontrolowali między innymi sosnowiecki odcinek DK94. Zauważyli mężczyznę, który zapewne znacznie przekraczał dozwoloną w tym miejscu maksymalną prędkość 50 km/h. Postanowili przy pomocy wideorejestratora sprawdzić, z jaką dokładnie prędkością się porusza. Urządzenie wskazało, że momentami wynosiła ona nawet 111 km/h.

Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli, a podczas czynności szybko wyczuli od niego woń alkoholu. Okazało się, że 28-letni mieszkaniec Przemyśla ma go w wydychanym powietrzu blisko 0,8 promila. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma aktualnie 4 czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 28-latek został zatrzymany. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia nawet na 3 lata. Oczywiście mężczyzna odpowie również za jazdę pod wpływem alkoholu.