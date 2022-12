Spotkanie OkołoLiterackie. Adam Bodnar w Sosnowcu!

Fundacja Nie Będziesz Szła Sama serdecznie zaprasza do udziału w ostatnim wydarzeniu w ramach cyklu "SPOTKANIA OKOłoLITERACKIE”, które odbędzie się w Auli partnerującej projektowi Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu).

Już w piątek 9 grudnia 2022 o godz. 18.00 zaprasza się na spotkanie z Adamem Bodnarem - niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie praworządności, obrońcą praw człowieka i autorem prawdziwie prospołecznych działań. Wstęp wolny.

Cykl SPOTKAŃ OKOłoLITERACKICH ma na celu podniesienie świadomości kulturowej w społeczeństwie. Podniesienie debaty o tym, jak kultura i sztuka, szczególnie literatura popularna, motywuje działania prodemokratyczne w jednostkach. Stawiamy na otwartą formę rozmowy, chcemy, abyście to Wy mieli szansę zabrać głos, wypowiedzieć się, zapytać o to, co dla Was ważne i nurtujące. Nasi goście nie obawiają się trudnych pytań! - informuje organizator.