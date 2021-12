Święta tuż tuż... - grudniowa oferta sosnowieckiej Biblioteki

Nadchodzi czas przygotowań do najpiękniejszych świąt w roku – Bożego Narodzenia. Placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka i filie – przygotowały na cały grudzień moc atrakcji, które obudzą, zarówno wśród dzieci, jak i u dorosłych, gwiazdkowego ducha i spotęgują uroczysty nastrój czasu wypełnionego zapachem pierników i brzmieniem kolęd. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zachęca do zapoznania się z wyselekcjonowanymi grudniowymi imprezami, a po szczegółowe informacje odsyłamy do strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i bezpośrednio do sosnowieckich bibliotek.

Grudniowe imprezy w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Sala Edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

3.12, godz. 17.00

Mikołajkowe spotkanie Kreatywnego Seniora – warsztaty rękodzieła dla seniorów, w trakcie których własnoręcznie wykonają oni świąteczne upominki. Spośród dużego asortymentu materiałów plastycznych uczestnicy wybiorą elementy, z których stworzą upominki własnego pomysłu, które zostaną rozlosowane pomiędzy uczestnikami warsztatów, tak aby każdy senior otrzymał prezent wykonany przez inną osobę. (obowiązują zapisy)

Świat Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

3.12, godz. 13.00

Mikołajkowy zawrót głowy – otwarte spotkanie mikołajkowe dla dzieci.

7.12, godz. 17.00

Scratch – interaktywny list do Świętego Mikołaja – zajęcia z tabletami dla dzieci w wieku 7-12 lat, w ramach cyklu Amazon STEM Kindloteka.

17.12, godz.16.30

Świętami otuleni – otwarte spotkanie świąteczne dla dzieci.

Filia nr 1 - Środula, ul. Kossaka 10a

6.12, (w godzinach otwarcia biblioteki)

Zagadkowe Mikołajki w bibliotece – zagadki, quizy i konkursy o bohaterach bajek i nie tylko...

Filia nr 2, Rudna IV, ul. Gospodarcza 32

1-6.12, w godzinach otwarcia placówki

Loteria mikołajkowa dla dzieci – zagadki świąteczne z nagrodami.

1-23.12, w godzinach otwarcia placówki

Biorę w ciemno – Książka pod jemiołą – mikołajkowa akcja czytelnicza dla dzieci

i dorosłych.

2-23.12, w godzinach otwarcia placówki

Kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta w Sosnowcu.

Filia nr 3, Klimontów, ul. Klonowa 12

17.12, godz. 16.00

Popołudnie dla seniora – Podzielmy się opłatkiem – spotkanie dla seniorów z dzielnicy Klimontów.

Filia nr 4, Sielec, ul. Zamkowa 9

codziennie, w godzinach otwarcia placówki

Grudzień w śniegu – zapraszamy do wypożyczania książek ze śniegiem i zimą w tytule: kryminały, obyczajówki, romanse, literatura faktu, młodzieżówki, wierszyki dla dzieci. Zapraszamy dużych i małych.

Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 39

7.12, godz. 10.00; 10.12, godz. 15:30

Spotkanie Mikołajkowe – uśmiech dla seniora.

Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Grota-Roweckiego 23

1-31.12

Kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta w Sosnowcu.

Filia nr 14; Zagórze, ul. W. Jagiełły 10

16.12, godz. 15.30

Zagórski Klub Seniora – Zaczarowane Święta – montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci z kl. IIb ze SP nr 9 w Sosnowcu dla pań seniorek z Zagórskiego Klubu Seniora.

Filia nr 17, Pogoń, ul. Będzińska 22

6.12 (w godzinach otwarcia biblioteki)

Rebusy i zagadki Mikołajkowe, dziś zajmują naszą głowę – świąteczne zagadki o bajkowych bohaterach skierowane do najmłodszych czytelników.

7.12, godz. 14.00

Bądź kreatywny – samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej przez dzieci.

Filia nr 19, Milowice, ul. K. K. Baczyńskiego 12

6.12 (online, Facebook Mediateki)

Firlej spotyka świętego Mikołaja! – filmik przedstawiający Firleja prowadzącego wywiad ze świętym Mikołajem! Firlej zapyta go, jak wygląda praca Świętego Mikołaja, co Mikołaj robi przez resztę roku, kiedy akurat nie rozdaje dzieciom prezentów, w jaki sposób prezenty trafiają do dzieci i skąd w ogóle Mikołaj wie, że dziecko było grzeczne i co chciało dostać na prezent. Firlej wypyta również o to, co jedzą latające renifery i czy Rudolf naprawdę ma czerwony nos. I może na koniec nasz sympatyczny Mapet też dostanie od Mikołaja jakiś mały prezent?

20-24.12 (online, Facebook Mediateki)

Świąteczny Firlej – cykl 5 świątecznych filmików Firleja.

Filia nr 20, Stary Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 19

6-23.12, w godzinach otwarcia placówki

Kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez podopiecznych oraz terapeutów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 55.

Na wszystkie proponowane imprezy i zajęcia wstęp wolny. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miesięcznym harmonogramie imprez.