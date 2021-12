"Raport z osiedla – sosnowiecki RAP" w Zagłębiowskiej Mediatece!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oraz Zagłębie Talentów zapraszają na muzyczną wycieczkę po sosnowieckich dzielnicach, blokowiskach, gdzie powstawały pierwsze utwory, tworzyły się składy muzyczne, odbywały imprezy.

Wystawa "Raport z osiedla"

Rap, bo o nim będziemy mówić, mocno zakorzenił się w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego i od 25 lat rozbrzmiewa na sosnowieckich ulicach. Wystawa będzie udostępniana w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 od 17 grudnia 2021 do 20 stycznia 2022 w godz. otwarcia placówki. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 o godz. 18.00. Podczas wernisażu wystąpi DJ Roka. Wstęp wolny.



Przekaz, rytm, ekspresja, flow, beat – to tylko niektóre z elementów muzyki, której poświęcona jest wystawa „Raport z osiedla – sosnowiecki RAP”. Pojawią się na niej artyści tworzący przez lata kulturę hip-hopową w Sosnowcu. Wystawa ma na celu zaprezentowanie świata, który na co dzień pozostaje niewidoczny dla większości mieszkańców miasta, a zdecydowanie zasługuje na to, aby przyjrzeć mu się uważnie i przełamać krążące wokół niego niesprawiedliwe stereotypy. RAP jest nade wszystko muzyką wyczuwającą puls swego czasu. Oddającą pewną fundamentalną prawdę na temat ludzi, ich problemów i wzajemnych relacji. Muzyka hip-hopowa jest cenną skarbnicą wiedzy o tym, w jaki sposób młodsze generacje postrzegają zastygły w konformizmie otaczający świat. Bywa doskonałą i żywą poezją. Dziennikiem pokoleniowych traum.

Czytając kolejne biogramy muzyków poznajemy kulturę, historię i ich osiągnięcia

Zapoznając się natomiast z warstwą muzyczną, mamy szansę przekonać się, jak wielką siłę posiadają słowa wypowiadane ze złością czy tęsknotą. Odpowiednio układane w zrytmizowane ciągi, płynące zgodnie z beat’em i rytmem świata osiągają piorunującą siłę rażenia, dającą energię całym pokoleniom, subkulturom i społecznościom. RAP osadzony w kulturowych kontekstach, odczytany jako istotny element młodzieżowej tożsamości, staje się istotnym drogowskazem kierującym nas ku zrozumieniu, nie tylko młodych ludzi, ale także współczesnego świata.

Sosnowieccy raperzy

Wystawa „Raport z osiedla” jest subiektywnym przeglądem artystów (stworzonym we współpracy z Szymonem Mrożkiem z serwisu Zagłębie Talentów), którzy przez lata wpływali na kształt i kierunek rozwoju muzyki hip-hopowej w Sosnowcu. Przedstawia sylwetki sosnowieckich raperów – ludzi z pasją, ludzi mających wiele do powiedzenia, ludzi obserwujących otaczającą nas rzeczywistość i w trafny sposób komentujących ją w swoich utworach.

Wystawa jest multimedialna. Dzięki kodom QR umieszczonym na każdej z plansz, odbiorca, poprzez zeskanowanie ich swoim telefonem może zapoznać się ze sztuką danego artysty w formie materiałów wideo. Ekspozycja „Raport z osiedla” będzie prezentowana w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w dniach 17 grudnia 2021 – 20 stycznia 2022 w godzinach otwarcia instytucji. Wernisaż wystawy zaplanowany jest w dniu 17 grudnia 2021 o godz. 18.00 w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki. Podczas otwarcia wystąpi DJ Roka.

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do: