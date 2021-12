Wysokospecjalistyczne operacje kręgosłupa w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Pod koniec listopada Zespół Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego wykonał pierwszą w historii placówki operację kręgosłupa. Została ona z sukcesem przeprowadzona u 69-letniej Pacjentki ze stenozą kanału kręgowego. To ważna informacja dla mieszkańców miasta i okolic – wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne tego typu będą od teraz dostępne dla Pacjentów sosnowieckiego szpitala.

Chirurgia ortopedyczna w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim wkracza na nowy poziom

Od teraz Pacjenci zmagający się z poważnymi schorzeniami kręgosłupa, m.in.: dyskopatiami, kręgozmykami, urazami czy chorobami nowotworowymi, uniemożliwiającymi im normalne poruszanie się, będą mogli poddać się leczeniu chirurgicznemu pod okiem najlepszych specjalistów z zakresu ortopedii w sosnowieckiej lecznicy. Coraz więcej osób zmaga się z różnorodnymi problemami w obrębie kręgosłupa, a przyczynia się do tego zarówno praca biurowa i siedzący tryb życia, jak i ciężka praca fizyczna. Paradoksalnie – schorzenia kręgosłupa dotykają także osób podejmujących zbyt intensywne treningi fizyczne.

- Tego typu operacje są szansą na przywrócenie zdrowia i komfortu życia dla wielu Pacjentów zmagających się z zaawansowanymi schorzeniami kręgosłupa. Cieszymy się, że wśród naszych lekarzy są cenieni eksperci w tej dziedzinie, dr n. med. Bogdan Wójcik i dr Rafał Sadło, dzięki czemu mogliśmy wdrożyć ten nowy typ zaawansowanych operacji i doskonalić się z myślą o naszych Pacjentach - mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Pierwsza operacja kręgosłupa w szpitalu

Pierwszy wysokospecjalistyczny zabieg w tym zakresie przeprowadził pod koniec listopada zespół chirurgów z Oddziału Ortopedii pod kierunkiem dr. n. med. Bogdana Wójcika i dr. Rafała Sadło.

– Poddana operacji Pacjentka zgłosiła się do nas z krytycznym uciskiem na struktury neurologiczne, które powodowały, że była praktycznie wyłączona z normalnego funkcjonowania. W przeszłości kobieta ta przeszła już podobny zabieg, jednak doszło do zdestabilizowania elementu i nasilenia zmian chorobowych – mówi doktor Rafał Sadło, chirurg ortopeda przeprowadzający operację.

Operacja polegała na usunięciu zdestabilizowanego implantu, następnie wykonaniu laminektomii, czyli otwarciu kanału kręgowego, oraz wycięciu elementów z kanału kręgowego, które były przyczyną ucisku na struktury neurologiczne. W celu stabilizacji kręgosłupa 69-latki kręgi połączone zostały śrubami tytanowymi.

– Operacja trwała 3,5 h. Dzięki zabiegowi Pacjentka zyskała nowy komfort poruszania się. Obecnie jej stan jest bardzo dobry, a sama jest bardzo zadowolona z uzyskanego efektu. Teraz pozostaje praca z rehabilitantem, który pomoże jej powrócić do pełnej sprawności – uzupełnia dr n. med. Bogdan Wójcik, dyrektor medyczny sosnowieckiego szpitala i ordynator oddziału.

Dolegliwości bólowe, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie kończyn, a nawet utrata możliwości poruszania się – to objawy zmian dyskopatycznych i zwyrodnieniowych, które doprowadzają do stenozy kanału kręgowego. U Pacjentów, którzy zmagają się z podobnymi objawami, stosuje się różne rodzaje rehabilitacji, terapii manualnej oraz, coraz bardziej popularnej, osteopatii. Można również wykonać iniekcje okołokręgosłupowe, które przeprowadza się na Bloku Operacyjnym pod kontrolą radiologiczną. Operacja kręgosłupa jest ostatecznością i przeprowadza się ją po konsultacjach lekarza z osobą chorą. Co ważne, Pacjent wspólnie z ortopedą musi ocenić swój stan, aby podjąć ryzyko wiążące się z zabiegiem. Objawy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa dotykają coraz większą grupę osób, różnią się one jednak stopniem nasilenia. Przyczyn problemów z narządem ruchu należy szukać w statycznym i mało aktywnym trybie życia nasilającym się w trakcie pandemii, a także pogłębiającym się problemem otyłości w społeczeństwie.

Oddział Ortopedii rozwija się i nie wstrzymuje pracy w czasie pandemii

Pacjentów potrzebujących pomocy chirurgów nie brakuje, a w sosnowieckim szpitalu planowane są już kolejne operacje. Najbliższa dotyczyć będzie odcinka szyjnego kręgosłupa u osoby, która uległa urazowi w wyniku poważnego wypadku. Dla Pacjenta będzie to szansa na odzyskanie sprawności w codziennym życiu. Satysfakcji z rozwoju specjalistycznych świadczeń medycznych w miejskim szpitalu nie kryje też Prezydent Miasta.

- Cieszymy się, że mieszkańcy naszego miasta zyskają niespotykaną dotąd możliwość leczenia chorób kręgosłupa pod okiem najlepszych specjalistów. To stawia Sosnowiecki Szpital Miejski na równi z najlepszymi placówkami specjalizującymi się w dziedzinie ortopedii w regionie. Jesteśmy dumni z tego, jak szpital rozwija się w ostatnim czasie – podkreśla Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca.

Co ważne dla Pacjentów, mimo coraz trudniejszej sytuacji pandemicznej i przygotowania przez szpital kolejnych łóżek dla Pacjentów chorych na COVID-19, Oddział Ortopedii działa bez zmian w trybie urazowym. Ciągłość opieki nad Pacjentami ortopedycznymi jest szczególnie ważna w okresie zimowym, kiedy złamań i urazów jest najwięcej. Dla szpitala priorytetem jest uwzględnienie wynikających z tego potrzeb Pacjentów.

110 łóżek dla Pacjentów chorych na COVID-19

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od 13 grudnia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim uruchomionych jest łącznie 110 łóżek II stopnia dla Pacjentów chorych na COVID-19. W tym 6 łóżek z respiratorami dla najciężej chorych Pacjentów.

Łóżka covidowe zostały przygotowane w ramach kilku obecnych oddziałów szpitala. Dlatego do odwołania wstrzymane są przyjęcia Pacjentów niezarażonych do oddziałów: Chorób Wewnętrznych, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią, Urologii i Geriatrii.

– W szpitalach w całym województwie coraz częściej brakuje łóżek dla osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Pacjentom konieczne jest zapewnienie odpowiedniej i profesjonalnej opieki medycznej, stąd decyzja o utworzeniu w naszym szpitalu 110 łóżek II stopnia dla chorych z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. To ponad 4 razy więcej miejsc niż zaledwie kilkanaście dni temu. Dysponujemy także 6 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w kardiomonitory oraz urządzenia do tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, dla Pacjentów z najcięższym przebiegiem choroby – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Jak dodaje, pomimo utworzenia dodatkowych łóżek, te z dnia na dzień coraz szybciej się zapełniają. – Dlatego szpital ściśle współpracuje z innymi placówkami w regionie, co jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnej walki z COVID-19.

Ginekologia i porodówka bez zmian

Co istotne dla przyszłych Rodziców, położnictwo oraz Oddział Noworodkowy w Sosnowieckim Szpitalu działa bez zmian. Ta część szpitala posiada odrębne wejście i jest całkowicie odseparowana od przestrzeni, w której przebywają pozostali Pacjenci. Miejsce, w którym zlokalizowany jest oddział położniczy i noworodkowy, spełnia ścisłe reżimy sanitarne, co gwarantuje przyszłym mamom i ich pociechom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na terenie oddziału znajduje się sala cięć cesarskich wraz z pokojem resuscytacji. Nad Pacjentkami i ich nowo narodzonymi dziećmi czuwa wykwalifikowana kadra specjalistów. Lekarze ginekolodzy, położne oraz cały personel medyczny każdego dnia dbają o to, by przyszłe Mamy czuły się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki specjalnym procedurom i reżimowi sanitarnemu szpital planuje także utrzymać porody rodzinne.

Wspomniany wyżej oddział Ortopedii ze względu na sezon zimowy, który sprzyja złamaniom i urazom, czynny będzie bez zmian w trybie urazowym.

Informacje związane z funkcjonowaniem Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego można śledzić na stronie internetowej szpitala www.szpital.sosnowiec.pl oraz na oficjalnym profilu na Facebooku.