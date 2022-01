"Bourbon Whiskey Gin" w Zagłębiowskiej Mediatece!

Zagłębiowska Mediateka zaprasza na wyjątkowy wieczór - minikoncert zespołu Skankan promujący nowy album "Bourbon Whiskey Gin"! Wydarzenie odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2022 roku o godz. 18:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki. Występ poprzedzi spotkanie z zespołem, które poprowadzi Klaudia Pluta. Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupienia płyt i koszulek zespołu.

Wstęp TYLKO z bezpłatnymi wejściówkami – do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki.

UWAGA! Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne liczba miejsc ograniczona.

Zespół Skankan

Oficjalny początek działalności zespołu to styczeń 1993 roku. Początkowo miał to być jednorazowy projekt stworzony w celu zagrania koncertu na rzecz WOŚP w jednym z sosnowieckich liceów. Po roku grania wyklarował się regularny skład. 10 osób stworzyło potężną grupę muzyczno-rozrywkową serwującą fanom w Polsce i za granicą olbrzymią dawkę pozytywnej energii zmiksowanej w wybuchowej mieszance ska, rock'n'rolla i punk rocka. Przez kolejne lata działalności gatunki te przenikały się ze sobą w twórczości zespołu, tworząc niepowtarzalny klimat.

W 1995 r. Skankan otwierał I Przystanek Woodstock w Czymanowie. W tym samym roku ukazał się pierwszy, koncertowy album "Live '95". Rok później, w 1996 r. na rynku muzycznym pojawił się drugi album Skankana "Skankan Ożywia Trupy", który był pierwszym albumem studyjnym zespołu.

Po długim okresie intensywnego koncertowania w kraju i za granicą Skankan w 2009 r. wydał kolejny album "Try To Feel It". Niestety wiosną 2010 r. zespół zawiesił działalność.

W marcu 2019 r. Szczepan Łach i Sebastian "Stecyk" Steć" postanowili reaktywować sosnowiecką legendę sceny ska. Do składu dołączają Binkwę i Jarczysa (byłych członków Skankana) oraz kilku młodych i doświadczonych muzyków. I tak otworzył się nowy rozdział w historii zespołu.

W 2020 r. Skankan otrzymał nagrodę miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

W styczniu 2022 r. światło dzienne ujrzy długo wyczekiwany przez fanów nowy album zespołu "Bourbon Whiskey Gin".

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia terenu MBP.

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

UWAGA: Formuła imprezy, dopuszczalna liczba uczestników i zasady udziału mogą ulec zmianom, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Po aktualne informacje na temat wydarzeń zapraszamy na stronę internetową www.biblioteka.sosnowiec.pl