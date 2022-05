PUE bez tajemnic - dyżur telefoniczny w sosnowieckim ZUS

6 maja Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżur telefonicznych dla klientów. Zainteresowane osoby, będą mogły uzyskać informacje na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Eksperci podpowiedzą m.in. jak założyć taki profil samodzielnie, co można na nim znaleźć, o jakie świadczenia można się ubiegać korzystając z tej platformy.

Dyżur telefonicznych dla klientów

Dyżur telefoniczny odbędzie się 6 maja w godz. od 9:00 do 11:00. Dzwonić można pod nr tel. 32 639 60 88. Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy, lekarze, pracownicy, ale też osoby starsze. Każda z tych grup klientów ma do dyspozycji wiele funkcjonalności przeznaczonych tylko dla siebie.