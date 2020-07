Poszukiwany listem gończym próbował uciekać skacząc przez okno

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni z zespołu poszukiwań zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. 31-latek by uniknąć spotkania z policjantami wyskoczył przez okno. Nie wpadł tylko na to, że mundurowi przewidzieli i taki scenariusz. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. Ma do odbycia karę pół roku pozbawienia wolności.

Mieszkaniec Sosnowca był poszukiwany od lipca zeszłego roku

W lipcu b.r. sprawę przejął Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP w Sosnowcu. Kryminalni namierzyli mieszkanie w którym przebywa 31-latek. Wiedzieli, że jest świadomy czekającej go odsiadki więc może próbować stawiać opór bądź uciekać. Dlatego kiedy zauważyli go wchodzącego do klatki domu, szybko podążyli za nim. Intuicja ich nie zawiodła. Już po chwili mężczyzna próbował opuścić budynek przez okno. Nie wziął tylko pod uwagę faktu, że policjanci przewidzą taki scenariusz. Dlatego właśnie, pomimo że mundurowi pukali właśnie do jego drzwi, on z drugiej strony budynku zeskoczył dosłownie niemal prosto w ręce dwóch pozostałych funkcjonariuszy. Został zatrzymany i osadzony w areszcie, skąd trafi do docelowego zakładu karnego.

Odbywać będzie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną mu za rozbój.