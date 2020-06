Policjanci nadal intensywnie poszukują zaginionej Leokadii Kupiec

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci nadal intensywnie poszukują zaginionej w dniu 21.06.2020 Leokadii Kupiec L.80.

Kobieta cierpi na zaniki pamięci.Wykorzystując nieuwagę swojego syna wyszła z domu i do tej pory nie udało się jej odnaleźć. Teraz pojawił się w sprawie nowy szczegół. Publikujemy nagranie kolejnej kamery, która uchwyciła kobietę. Jak widać na zapisie zaginiona ma na głowie jasna czapkę, która może być istotnym szczegółem dla wszystkich, którzy być może od tamtego czasu napotkali podobną osobę.

Mija kolejna doba intensywnych poszukiwań seniorki z Sosnowca. Zaginięcie kobiety rodzina zgłosiła w dniu 21.06.2020 r. Tego dnia, około godziny 16.00 Leokadia Kupiec wykorzystując fakt nieuwagi syna, z którym mieszka oddaliła się z mieszkania i do chwili obecnej nie powróciła. Zaginiona od około 2 lat ma zaniki pamięci, w ostatnim roku niekontrolowanie, samowolnie oddalała się z mieszkania około 4 razy. Za każdym razem odnajdywał ją wówczas syn, gdy przebywała w różnych cześciach miasta np. w oolicy przystanków, dworców (chociaż zaginiona raczej nie porusza się komunikacją miejską).

Rysopis:

wiek z wyglądu 75 lat, wzrost 165 cm, sylwetka krępa, włosy siwe, krótkie, oczy niebieskie, nos długi, prosty, uszy odstające, brak uzębienia na górze, uzębienie na dole pełne,

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: granatowe spodnie w groszki, buty sportowe trampki, bluza żółta z kapturem cienka, koszula niebieska,(na zabezpieczonym zapisie monitoringu kobieta ubrana jest w szare spodnie)

Cechy charakterystyczne i znaki szczególne:może posiadać przy sobie reklamówkę z sieci delikatesów Stokrotka lub OdiDo z zawartością bielizny, drutów oraz wełny

Policjanci prowadzący poszukiwania zabezpieczyli m. in. zapis monitoringu ze stacji paliw przy ul.Mikołajczyka, na którym (jak podejrzewamy z dużym prawdopodobieństwem) widoczna jest zaginiona idąca w kierunku Mysłowic (Dzielnica Dębowa Góra). Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które w dniu 21.06.2020 przebywały w tej okolicy około godz 17.50 i godzin późniejszych i widziały kobietę, której wizerunek publikujemy na załączonym filmie.

Na kolejnym zapisie, który dzisiaj publikujemy pojawił się nowy, istotny szczegół :Kamera kolejnego z zabezpieczonych do sprawy monitoringów uchwyciła fakt, że zaginiona ma na głowie jasną materiałową czapkę. Może być to stonym z punktu widzenia świadków, którzy być może od tamtego czasu napotkali kobietę. Zapis pochodzi z dnia 21.06.2020 g 18.30 z jednej z kamer umieszczonych na ul.Wygody. Widać na nim prawdopodobnie zaginioną kobietę zmierzającą w kierunku ul. Wojska Polskiego. Jak ustalili policjanci, kobieta nie dotarła do ul.Wojska Polskiego bowiem chwilę później wróciła się i weszła na ścieżkę prowadzącą w kierunku garaży zlokalizowanych na nieużytkach przy ul. Wygody/ Watta/ Wojska Polskiego ( na tyłach Szkoły Podstawowej nr 15)

Policjanci proszą o wszelkie możliwe informacje na temat zaginionej- każdy bowiem trop zawęża teren poszukiwań,co jest niezwykle pomocne przy analizowaniu zapisów kolejnych monitoringów zabezpieczanych do sprawy. To szereg niezwykle czasochłonnych czynności, a każda pomoc może być bardzo cenna.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej proszone są o kontakt telefoniczny z Zespołem Poszukiwań KMP w Sosnowcu pod nr 47 8521315 lub 47 8521307, Dyżurnym KMP w Sosnowcu pod nr 47 8521 255 lub 47 8521200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.

ZOBACZ NAGRANIE