Ponad 2250 porcji amfetaminy w garażu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który w zajmowanym przez siebie garażu miał ponad 2250 porcji amfetaminy. Oprócz narkotyków policjanci znaleźli u mężczyzny wagi elektroniczne, woreczki strunowe i przedmiot przypominający broń palną z magazynkiem. Na poczet przyszłych kar mundurowi zabezpieczyli pieniądze i inne wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 8 tysięcy złotych.

Policjanci wiedzieli, że 34-latek może mieć znaczne ilości narkotyków

Kiedy weszli do jego garażu, w którym akurat przebywał, od razu zauważyli biały proszek na stole. W toku dalszych czynności zabezpieczyli u mężczyzny łącznie amfetaminę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 2250 porcji narkotyku. Ponadto w garażu i mieszkaniu mężczyzny znaleźli wagi elektroniczne, woreczki strunowe oraz przedmiot przypominający broń palną wraz z magazynkiem. Po zasięgnięciu opinii biegłego można będzie stwierdzić legalność jej posiadania. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze i wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 8 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Za to przestępstwo może trafić do więzienia na 10 lat. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem, a sąd zakazał opuszczania miasta.