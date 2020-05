Sosnowiec: 34-latek miał prawie 2 kg narkotyków

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach, a także w mieszkaniu swoich rodziców ukrywał znaczne ilości narkotyków. Kryminalni przechwycili amfetaminę, marihuanę, tabletki z mefedronem oraz kryształy MDMA o łącznej wadze blisko 2 kg. Z samej tylko amfetaminy znalezionej u 34-latka można było przygotować ponad 11 tys. porcji narkotyku, a z należącej do niego marihuany ponad 700 działek.

Policjanci wiedzieli, że 34-latek może mieć szeroki asortyment środków odurzających

Zatrzymali go kiedy jechał samochodem. Stróże prawa podejrzewali, że mężczyzna znajduje się pod wpływem narkotyków – badanie testerem potwierdziło, że był pod działaniem marihuany. W kieszeni miał również zwitek folii aluminiowej z amfetaminą. Wyszło także na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania, ponieważ odebrano mu je blisko 3 lata temu po tym, jak wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Stróże prawa przeszukali mieszkania zajmowane przez 34-latka

Znaleźli ponad 1,140 kg amfetaminy, ponad 700 g marihuany, prawie 32 g mefedronu i kryształy MDMA. Łącznie policjanci przechwycili blisko 2 kg środków odurzających. Znaleziono również broń palną. Zatrzymany był już w przeszłości wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa. Teraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków może trafić do więzienia na 10 lat. Decyzja co do tego, czy odpowie również za nielegalne posiadanie broni, zapadnie po uzyskaniu ekspertyzy biegłego.

Zobacz nagranie