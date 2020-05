Zabezpieczone nielegalne automaty do gry

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdj─Ö─ç bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w jednym z lokali w dzielnicy Juliusz ujawnili 3 nielegalne automaty do gry. Maszyny zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu KAS.

Ich warto┼Ť─ç wst─Öpnie oszacowano na ┼é─ůczn─ů kwot─Ö 15 tys. z┼éotych

Sosnowieccy kryminalni z Komisariatu Policji V wytypowali wolnostoj─ůcy lokal w dzielnicy Juliusz, w kt├│rym, jak wynika┼éo ze zdobytych przez nich informacji, maj─ů si─Ö odbywa─ç nielegalne gry hazardowe. Dzia┼éaj─ůc wsp├│lnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic dokonali sprawdzenia lokalu. Wewn─ůtrz ujawnili ┼é─ůcznie 3 automaty. Zosta┼éy one zatrzymane i przewiezione do magazynu ┼Ül─ůskiego Urz─Ödu Celno- Skrabowego w Katowicach, w kt├│rym spoczn─ů do czasu a┼╝ S─ůd zadecyduje o ich dalszym losie.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku wesz┼éy przepisy znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automat├│w gro┼╝─ů surowe kary pieni─Ö┼╝ne tj. 100 tys. z┼é od jednego automatu. Takiej karze podlega zar├│wno urz─ůdzaj─ůcy nielegalne gry hazardowe, jak i w┼éa┼Ťciciel lokalu, w kt├│rym taki proceder si─Ö odbywa.

Dodatkowo za urz─ůdzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia grozi odpowiedzialno┼Ť─ç karna ÔÇô wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolno┼Ťci do lat 3, albo obie kary ┼é─ůcznie.