Lipcowe premiery w kinach Helios

Wakacje nie oznaczają przerwy od kina, a w nadchodzącym tygodniu w repertuarze pojawią się emocjonujące nowości, takie jak „Deadpool & Wolverine” oraz „Zak i Wowo: Tropiciele magii”. Ponadto widzowie mogą wybrać się na różnorodne gatunkowo produkcje oraz seanse specjalne, a także wziąć udział w trwającym konkursie „Aktywne lato” i zawalczyć o jedną z ponad 1 000 nagród!

Deadpool & Wolverine

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier nie tylko wakacji, a całego roku, jest „Deadpool & Wolverine”. To najnowsza produkcja z uniwersum Marvela, w której powracają dwie uwielbiane postacie. Wade Wilson wiedzie spokojne życie, w przeciwieństwie do swojego alter ego – Deadpoola. Organizacja TVA wciąga go jednak do nowej misji. Wilson niechętnie przyjmuje wyzwanie, a dołącza do niego jeszcze bardziej sceptyczny Wolverine. Pomimo trudnej historii ich relacji, bohaterowie łączą siły, aby stawić czoła wspólnemu wrogowi. W tytułowych rolach pojawiają się Ryan Reynolds oraz Hugh Jackman.

Zak i Wowo: Tropiciele magii

Na wielkich ekranach pojawi się również nowość dla całej rodziny – animacja „Zak i Wowo: Tropiciele magii”. Film ukazuje baśniową krainę, zamieszkałą przez fantastyczne zwierzęta i dzikie potwory. Trzynastoletni Zak bada zaginięcie swojego brata bliźniaka, Kyle’a, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Aby go odnaleźć, chłopiec wyrusza w niebezpieczną podróż. Do pomocy spieszą mu babcia NaiNai, wojowniczka Indiana i Wowo. Kluczem do odnalezienia Kyle’a może być zaczarowany kamień...

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Ten tydzień to moc wrażeń dla fanów fantastycznych animacji! Znakomitym filmem dla widzów w każdym wieku jest na przykład nowa część kultowych „Minionków”, czyli „Gru i Minionki: Pod przykrywką”. Nowa postać, złoczyńca Maxime Le Łotr, już wcześniej znał się z Gru. Teraz powraca, by jeszcze bardziej dać się we znaki bohaterowi. Trafia do więzienia, jednak szybko stamtąd ucieka, a Gru i jego rodzina są narażeni na zemstę... Kolejnym hitem ostatnich tygodni jest niewątpliwie „W głowie się nie mieści 2”. Disney i Pixar przygotowali wysoko ocenianą przez krytyków kontynuację, nieustępującą pierwszej części filmu. Dalsze przygody Riley, obecnie już 13-latki, obfitują w szereg komplikacji, ale i pozytywnych scen, z którymi utożsamia się wiele widzów.

Był sobie kot

Innym pomysłem na rodzinny seans jest animacja „Był sobie kot”. Tytułowy bohater to rozpieszczony kocur, ale zajmująca się nim Rose mimo wszystko zapewnia mu najlepszą opiekę. Na skutek wariackiego wybryku kot traci ostatnie, dziewiąte życie, lecz dostaje kolejną szansę, a właściwie... dziesięć szans. Wcieli się jednak w inne gatunki zwierząt, takie jak między innymi papuga, karaluch i pies. Podróż przez rozmaite wcielenia ma nauczyć go wdzięczności i empatii.

Filmowe Poranki

Dla najmłodszych widzów pierwszym kinowym doświadczeniem mogą być Filmowe Poranki, które zawitają do kin Helios już w najbliższą w niedzielę, 28 lipca. Na ekrany trafi wtedy zestaw odcinków bajki „Barbapapa”, opowiadającej o pozytywnym bohaterze i jego kolorowej rodzinie uroczych postaci. Pokazom tradycyjnie towarzyszą animacje i konkursy przygotowane z myślą o dzieciach.

Twisters

Ponadto w repertuarze kin Helios pojawią się inne emocjonujące propozycje, takie jak „Twisters” – film katastroficzny skupiający się na losach badaczy tornad. Kate Cooper na co dzień pracuje w bezpiecznym biurze w Nowym Jorku. Na prośbę przyjaciela trafia na otwarte równiny, gdzie odżywa jej trauma z przeszłości. Tyler Owens to z kolei brawurowy łowca burz, który swoje poczynania wrzuca do sieci. W obliczu śmiertelnego zagrożenia bohaterowie muszą zacząć działać razem...

Kino Konesera

Poniedziałkowe popołudnia są zarezerwowane dla cyklu Kino Konesera, przybliżającego mniej komercyjne, lecz warte uwagi produkcje. 29 lipca w wybranych kinach zostanie wyświetlony komediodramat „Do usług szanownej pani” z Johnem Malkovichem i Fanny Ardant w rolach głównych. Główny bohater, Andrew Blake, z powodu samotności i nudy przekazuje firmę w inne ręce i wyjeżdża do Francji. Tam niespodziewanie zatrudnia się jako majordom w bogatej posiadłości...

Kultura Dostępna

Co czwartek w kinach Helios odbywają się seanse z cyklu Kultura Dostępna, mające na celu ukazywanie polskiej kinematografii w przystępnej cenie biletu. 1 sierpnia na wielkich ekranach pojawi się film „Sami swoi. Początek”. Prequel słynnej trylogii ukazuje losy rodzin Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem na Ziemie Odzyskane. Ich sąsiedzkie sprzeczki przerywa wybuch II wojny światowej...

Bilety na lipcowe seanse dostępne są w kasach kin Helios, na stronie www.helios.pl oraz w aplikacji mobilnej. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić. Helios przypomina o trwającym wakacyjnym konkursie „Aktywne lato” – szczegóły dostępne są na stronie: www.helios.pl/aktualnosc/lato24.



