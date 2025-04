Amelia Siwek dziewiątą szablistką mistrzostw świata!

Amelia Siwek, szablistka TMS Zagłębie Sosnowiec 9 zawodniczką Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w chińskim Wuxi!

Nasza szablistka zajęła najwyższą lokatę ze wszystkich startujących Polek. Pokonała Brytyjkę Hui Xin Sezille 15:11, następnie Brazylijkę Ane Beatriz Frage 15:14, a później niestety uległa Francuzce Justine Saussine 10:15.

– To ogromny sukces, zważywszy na to, iż udział w tym turnieju bierze sama światowa czołówka zawodników. Mamy powody do dumy – podkreśla Krzysztof Wątor, klubowy trener Amelii.